I soli di mezzanotte della Marvel hanno avuto un secondo ritardo, nessuna nuova data annunciata

2K ha annunciato che sta ritardando di nuovo il prossimo videogioco Marvel’s Midnight Suns. 2K ha condiviso un messaggio del team di sviluppo di Midnight Suns sulle sue pagine di social media, con il motivo addotto per il ritardo in modo che il team possa offrire la “migliore esperienza possibile per i nostri fan”. Il gioco sarebbe stato originariamente rilasciato alla fine dell’anno fiscale precedente a marzo, ma è stato posticipato a ottobre. Ora viene posticipato ancora una volta “alla fine dell’anno fiscale”, che termina a marzo 2023.

Nel messaggio non è stata rivelata alcuna nuova data di uscita per Midnight Suns. Il CEO di Take-Two Interactive Strauss Zelnick parla del ritardo in una chiamata che si occupava di ottenere risultati per l’azienda. Take-Two è la società madre di 2K, l’editore di Midnight Suns. Zelnick ribadisce che il ritardo è in modo che possano rendere il gioco buono come l’azienda può renderlo. Zelnick aggiunge che non è preoccupato per un terzo ritardo per il gioco, suggerendo di essere fiducioso che il gioco uscirà prima della fine dell’anno fiscale.