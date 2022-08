I server online di Dark Souls 3 sono stati ripristinati 7 mesi dopo, annuncia FromSoftware

Sette mesi dopo che lo sviluppatore FromSoftware ha rimosso temporaneamente i servizi online per i suoi giochi Dark Souls su PC, una mossa causata da un exploit potenzialmente pericoloso scoperto nella sua componente multiplayer, lo studio ha riportato uno di quei giochi online. FromSoftware ha annunciato giovedì che i server online per Anime oscure 3 su PC Windows sono stati riattivati. Ciò significa che i giocatori possono ancora una volta giocare in modo cooperativo e competitivo nelle terre di Lothric.

Ma per quanto riguarda Anime scure 3i predecessori? FromSoft ha affermato che sta ancora lavorando per ripristinare le funzionalità online per l’originale Anime scure e Anime oscure 2senza scadenza in vista.

Le funzionalità online per la versione PC di Dark Souls III sono state riattivate. Stiamo lavorando per ripristinare queste funzionalità per tutti gli altri titoli #DarkSouls e ti informeremo quando torneranno in servizio. Grazie ancora per la pazienza e il supporto. pic.twitter.com/XHiCZDEANC — Dark Souls (@DarkSoulsGame) 25 agosto 2022

A gennaio, FromSoftware ha annunciato che stava rimuovendo le funzionalità online dai suoi giochi Dark Souls su PC Windows dopo che è stata scoperta una vulnerabilità che potrebbe portare all’installazione di codice dannoso sul computer di un altro utente. Le versioni PlayStation e Xbox dei giochi Dark Souls non sono state interessate, ma all’epoca i fan di FromSoft erano preoccupati che la stessa vulnerabilità potesse interessare la versione PC di Anello dell’Elden. Lo sviluppatore ha rilasciato una dichiarazione a febbraio, prima di Anello dell’Elden‘s, per assicurare ai giocatori che “le misure di sicurezza necessarie sono in atto per questo titolo su tutte le piattaforme target”.