I server di Lost Ark si interrompono tutto il giorno dopo numerosi ritardi di manutenzione

La prima parte dell’aggiornamento di settembre di Lost Ark doveva essere rilasciata oggi, portando ai giocatori un sacco di nuovi cambiamenti nella qualità della vita come miglioramenti al sistema di chat e modifiche al bilanciamento. Per quanto minore sia questo aggiornamento, sta volando in faccia ai giocatori. Dopo che l’aggiornamento era previsto per il rilascio all’inizio di oggi, la patch è stata ritardata di quasi venti ore e al momento della stesura di questo articolo, Lost Ark continua a rimanere in manutenzione.

Il motivo di questi ritardi di manutenzione non è chiaro. Il Community Manager Roxx, purtroppo, non è stato in grado di fornire alcun dettaglio sul motivo per cui l’aggiornamento è stato ritardato per l’intera giornata. Secondo Roxx, il team ha riscontrato un “problema critico con la build” prima dell’aggiornamento del 7 settembre. Questo avviso iniziale è stato fatto più di 20 ore fa.

Sfortunatamente, la manutenzione di oggi deve affrontare un’ulteriore estensione, che richiede altre 4 ore e un tempo di attività di 21:00 PT / 6:00 CEST. Nel caso in cui la manutenzione finisca prima di questo, riapriremo i server il prima possibile. Grazie per la vostra pazienza. https://t.co/Q4eXyFLtCB — L’arca perduta (@playlostark) 8 settembre 2022

A causa del ritardo dell’aggiornamento, Roxx ha anche confermato che è in arrivo un pacchetto di compensazione. Sebbene i dettagli della compensazione non siano chiari, sembra che il pacchetto di compensazione sia stato modificato dopo ogni ritardo. Attualmente, il gioco dovrebbe arrivare in diretta alle 21:00 PST / 00:00 EST, con la possibilità che il server si apra prima se il problema viene risolto in tempo.

Questo aggiornamento includeva alcuni miglioramenti alla chat, modifiche al bilanciamento di personaggi come Berserker e Wardancer e altre modifiche generali. Puoi dare un’occhiata alle note sulla patch complete del 7 settembre sul sito Web ufficiale di Lost Ark qui. Questo articolo verrà aggiornato non appena l’aggiornamento sarà attivo, quindi ricontrolla questo post per lo stato del server Lost Ark.

AGGIORNARE: Al momento della stesura di questo documento, secondo quanto riferito, tutti i server sono attivi e in esecuzione.