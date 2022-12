I server di Destiny 2 sono in fiamme dopo l’uscita del dungeon Spire of the Watcher

È un giorno di rilascio del dungeon di Destiny 2 e presenta una manciata di errori per i giocatori in tutto il gioco. Meno di un’ora dopo il rilascio del dungeon in seguito al ripristino giornaliero, i giocatori hanno riferito di aver riscontrato problemi con il server, di essere stati espulsi dalla Torre, i giocatori di metà dungeon sono stati espulsi a metà e quelli che stavano semplicemente facendo Avanguardia o partite del Crogiolo stanno tornando in orbita , o alcuni vanno direttamente al menu principale.

I principali codici di errore colpevoli che i giocatori incontrano sono divisi tra l’errore Calabrese e Weasel. Questi errori impediscono ai giocatori di entrare nel gioco, oppure quando si trovano nel bel mezzo di un contenuto tornano in orbita, impedendo loro di finirlo. Alcuni giocatori ora hanno problemi a unirsi alle loro squadre per tornare a questi incontri.

Imparentato: Cos’è l’errore Calabrese in Destiny 2?

Una manciata di segnalazioni di giocatori che possono completare con successo il dungeon Spire of the Watcher. Tuttavia, quando raggiungono la fine, hanno un codice di errore e perdono il bottino per averlo completato. Bungie potrebbe dover correggere più problemi per tutti i giocatori che vengono derubati del loro bottino.

Bungie ha ufficialmente risposto a questo problema. Sulla pagina di aiuto di Bungie, hanno twittato: “Stiamo attualmente indagando su un aumento di Calabrese, Weasel e altri problemi di connessione”. Questi probabilmente continueranno per diverse ore fino a quando il team di Bungie non sarà in grado di gestire questi problemi.

Al momento stiamo indagando su un aumento di CALABRESE, WEASEL e altri problemi di connessione. — Aiuto Bungie (@BungieHelp) 9 dicembre 2022

Data la storia degli errori di Destiny 2, i giocatori potrebbero dover attendere fino a quando Bungie non avrà confermato che i problemi sono stati risolti prima che i giocatori possano giocare correttamente o addirittura lavorare sulla Guglia dell’Osservatore. Di conseguenza, alcuni streamer, incluso Datto, hanno iniziato ad abbandonare il gioco. Datto ha iniziato a giocare a Tetris sul suo stream.

Questo è successo diverse volte con Bungie dopo i grandi giorni di rilascio per i raid e i sotterranei di Destiny 2. I problemi di rilascio del dungeon Spire of the Watcher non sono una novità, ma è deludente vederlo accadere a tutti, anche al di fuori del dungeon.