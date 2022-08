I server di Dark Souls 3 sono tornati online su PC dopo 7 mesi, altri giochi di Dark Souls a seguire

I titoli FromSoftware hanno avuto un duro colpo su PC. Considerando le meccaniche di invasione dei giochi Soulsborne, è prevedibile un certo livello di lutto online, ma c’è una ragione per cui giochi come Elden Ring bloccano le mod in modalità giocatore singolo offline. Per un certo periodo, il peggior hack di Elden Ring ha persino permesso agli invasori di prendere il controllo del computer di un altro giocatore. È per motivi come questo che i server PvP della trilogia di Dark Souls sono stati disabilitati all’inizio dell’anno.

Eccoci qui un intero settimo mese dopo e finalmente stanno iniziando a tornare online. “Le funzionalità online per la versione PC di Dark Souls III sono state riattivate”, dichiara l’account Twitter ufficiale del franchise. “Stiamo lavorando per ripristinare queste funzionalità per tutti gli altri titoli di Dark Souls e ti informeremo quando torneranno in servizio.” Quindi l’ultimo gioco della trilogia è tornato alla normalità, ma i primi due sono ancora in lavorazione: uno in meno, due in arrivo.

I fan hanno chiesto se i server di Dark Souls sono ancora inattivi da un po’ di tempo, quindi è bello sapere che sono stati fatti progressi. Nell’aprile di quest’anno, i giochi sono stati elencati come titoli per giocatore singolo su Steam, il che ha fatto temere ai fan che i server fossero stati chiusi per sempre. Sapevano che sarebbero stati offline almeno fino al lancio di Elden Ring, ma quella lista di Steam ha comunque causato il panico. Per fortuna, ora sappiamo che si trattava solo di un cambiamento temporaneo nella descrizione. Al momento della stesura di questo articolo, c’è ancora un avviso sul fatto che il gioco online non è disponibile sulla pagina di gioco di Dark Souls III, ma dovrebbe cambiare presto.

