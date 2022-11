I rivenditori di giochi da tavolo e di carte si stanno unificando

La spinta a sindacalizzare i lavoratori nell’industria dei giochi rispecchia lo slancio del moderno movimento operaio nel suo insieme. Il numero di petizioni elettorali sindacali è aumentato nel 2022, con più lavoratori che si sono presentati al National Labor Relations Board per organizzare i loro luoghi di lavoro. E non si tratta solo di fare notizia; anche i dati supportano l’impennata. Tra ottobre 2021 e settembre di quest’anno, secondo l’NLRB, sono state presentate 2.510 petizioni per la rappresentanza sindacale, con un aumento del 53% rispetto allo scorso anno fiscale. E il momento non riguarda solo i negozi digitali. La voglia di sindacalizzare si sta diffondendo anche nel settore dei tavoli.

Carte contro l’umanità i lavoratori dell’omonimo studio hanno ottenuto il diritto di formare un sindacato nel 2020 e i lavoratori dell’editore Pathfinder Paizo sono seguiti subito dopo. L’industria dei giochi da tavolo e di carte si sta espandendo in rivenditori e magazzini di aziende come Card Kingdom, Mox Boarding House e Noble Knight Games.

Foto: Charlie Hall/Poligono

“L’industria dei giochi è una specie di industria pericolosa in quanto è opera di passione”, ha detto a Polygon Devin Zebertavage, specialista dei media digitali di Noble Knight Games. “Lo facciamo perché ci piace. Ed è la tempesta perfetta per qualsiasi datore di lavoro che vuole sfruttare la propria forza lavoro”.

Un secondo dipendente di Noble Knight Games, che ha chiesto di parlare in modo anonimo, ha continuato: “L’industria dei tavoli è eccitante ed è divertente. Penso che i datori di lavoro contino su questo quando ci offrono salari che non sono in linea con le responsabilità che ci viene chiesto di avere. Amiamo la nostra azienda. Amiamo l’industria. Ecco perché lo siamo [here]. Pensiamo solo che la nostra esperienza e il nostro talento meritino salari migliori, vantaggi migliori e un ambiente di lavoro migliore”.

I lavoratori di Noble Knight Games, un rivenditore online di giochi da tavolo e da tavolo con sede nel Wisconsin, sono gli ultimi a presentare domanda per un voto sindacale con l’NLRB. Oltre a una migliore retribuzione e ambiente, i lavoratori hanno detto a Polygon che i giorni di malattia non sono una cosa da Noble Knight. “Sarebbe bello riceverne alcuni”, ha detto Zebertavage. “La nostra presa di forza è già piuttosto scarsa.”

Il gruppo, chiamato Noble Knight Games United, ha presentato la sua petizione il 31 ottobre dopo “anni” di lavoro di preparazione, cercando di coprire circa 70 dipendenti che supportano un negozio al dettaglio fisico e online, uffici e magazzino. Zebertavage ha detto che i discorsi su un sindacato sono in corso da anni, ma i Communications Workers of America sono stati coinvolti a maggio. CWA, da parte sua, è stata una delle principali forze trainanti nei negozi sindacali di videogiochi e si è spinta anche verso i giochi da tavolo e di carte, unificando il gioco digitale e quello da tavolo nella lotta sindacale condivisa.

La leadership di Noble Knight ha negato la richiesta del sindacato di riconoscimento volontario nonostante il suo sostegno del 70% tra i lavoratori. Nei giorni successivi a quella richiesta, Noble Knight ha assunto uno studio legale di “elusione sindacale” chiamato National Labor Relations Advocates. L’avvocato assunto elenca i suoi servizi per aiutare le aziende “assediate dalle minacce sindacali e dalle molestie a difendersi e reagire”. Sul suo blog, l’azienda fornisce suggerimenti per “mantenere il controllo” di un’impresa, riferendosi alla sindacalizzazione come a un “attacco”. Un altro post sul blog considera se l’organizzazione sindacale o il COVID-19 siano la minaccia più grande per le aziende, definendo il COVID-19 un “dolore temporaneo” mentre l’organizzazione sindacale è un “dolore a lungo termine”. I lavoratori di Noble Knight Games considerano questa mossa, assumendo National Labor Relations Advocates, un tentativo di rompere i sindacati.

Polygon ha contattato Noble Knight per un commento.

“La maggior parte di noi non viene pagata abbastanza per sbarcare il lunario”

Altrove nel settore dei tavoli, i lavoratori di Card Kingdom, in un gruppo di oltre 100 dipendenti che ricoprono una varietà di ruoli di magazzino e classificazione, hanno presentato la loro petizione sindacale a maggio presso la United Food and Commercial Workers Union, Local 3000; hanno vinto le elezioni sindacali a luglio. Card Kingdom, con sede nello stato di Washington, si concentra principalmente su Magia: The Gathering carte – un oggetto da collezione che è aumentato notevolmente di valore durante i primi anni della pandemia di COVID-19. Nella sua petizione, i lavoratori di Card Kingdom hanno affermato che le entrate hanno raggiunto un picco negli ultimi due anni senza aumenti di salari o benefici, oltre a condizioni di lavoro stressanti, mancanza di norme di sicurezza e casi di lesioni da sforzo ripetuto.

A giugno, i lavoratori della vendita al dettaglio e dei servizi del negozio al dettaglio e del ristorante di Card Kingdom, Mox Boarding House a Bellevue, Washington, hanno presentato una petizione per coprire quasi 40 dipendenti, sempre con CWA. In questa petizione, i lavoratori hanno affermato che l’azienda ha “una scarsa ritenzione del personale” a causa della bassa retribuzione e delle pratiche di gestione sleali. Stanno cercando una rappresentanza per “proteggere noi stessi e coloro che verranno dopo di noi”, hanno scritto i lavoratori. Come i lavoratori del Card Kingdom, quest’anno i Bellevue Mox Organised Workers hanno vinto il loro voto sindacale.

La direzione di Card Kingdom ha detto a Polygon che ha accolto con favore i sindacati sia nelle sedi di Card Kingdom che di Mox Boarding House, Bellevue; Card Kingdom è in trattative ora, mentre Mox Boarding House entrerà in contrattazione subito dopo aver vinto il voto il 30 agosto.

Mox Boarding House è unica perché copre un’ampia varietà di ruoli: è un ristorante con una cucina completa, un bar per giochi da tavolo e un negozio al dettaglio. È uno spazio enorme, con centinaia di giochi da tavolo da giocare e noleggiare, oltre al negozio e ai suoi Magia: The Gathering affari di vendita. Cade Herrig, un addetto alle vendite al dettaglio di Mox, ha detto che i dipendenti si sono riuniti e hanno iniziato a parlare di salari: “La maggior parte di noi non guadagna abbastanza per coprire l’affitto da soli”, hanno detto. “La maggior parte di noi non viene pagata abbastanza per sbarcare il lunario senza avere più coinquilini o un secondo lavoro o altri flussi di reddito. Era una domanda matematica molto semplice: dobbiamo ottenere di più da questa situazione per rimanere qui comodamente”.

Herrig ha sottolineato che gran parte del personale vuole stare lì, e poterci stare. Alla gente piace lavorare lì.

“Giochi, da tavolo, giochi da tavolo […] è un’industria di passione”, ha detto Herrig. “Lo vedi anche dal lato dei videogiochi, con l’instabilità nelle scelte di carriera e nei licenziamenti. La sindacalizzazione è un passo incredibilmente importante per proteggere le persone e consentire loro di lavorare sulle proprie passioni e lavorare su ciò a cui tengono profondamente, pur essendo in grado di sbarcare il lunario e mettere il cibo in tavola a fine giornata”.

I lavoratori da tavolo e da gioco di carte si stanno unificando per le stesse ragioni per cui chiunque altro lo è: “migliori condizioni di lavoro e retribuzione, vantaggi e avere una voce collettiva sul lavoro che incontra la gestione alla pari”, ha detto a Polygon la direttrice delle comunicazioni di UFCW 3000 Anna Minard. La spinta in avanti verso un’industria dei giochi sindacalizzata, che includa lavoratori da tavolo e da gioco di carte, è un modo importante per garantire che i cosiddetti lavoratori del settore della passione abbiano “una voce potente sul posto di lavoro in modo che possano guadagnare il compenso e il rispetto che tutti dovrebbero ricevere in cambio per il loro lavoro”, ha detto.