I requisiti di sistema di Warzone Mobile per dispositivi iOS e Android perdono

Call of Duty Warzone Mobile sarà svelato in modo approfondito più avanti oggi, ma i requisiti di sistema minimi e consigliati per i dispositivi iOS e Android potrebbero essere già trapelati.

Settembre è un mese incredibilmente eccitante per Call of Duty fan. c’è il Merluzzo La prossima vetrina dell’evento in franchising che si terrà oggi il 15 settembre e le beta per Guerra moderna 2 inizia il 16 settembre per gli utenti PlayStation.

Non vediamo l’ora di giocarne un po’ MW2 azione multiplayer molto presto, ma speriamo anche che i nostri telefoni siano in grado di gestire il battle royale di Activision su dispositivi mobili quando alla fine uscirà.

Requisiti di sistema di Warzone Mobile iOS

Di seguito sono riportati i consigliati e i minimi trapelati Call of Duty Warzone Mobile requisiti di sistema per dispositivi iOS:

Minimo:

SoC: Chip Apple A10 Fusion

Chip Apple A10 Fusion RAM: 2 GB

2 GB Sistema operativo: iOS 11

iOS 11 Spazio di archiviazione gratuito: 4GB

Meno consigliato:

SoC: Chip Apple A11 Bionic e superiori

Chip Apple A11 Bionic e superiori RAM: 2 GB

2 GB Sistema operativo: iOS 12

iOS 12 Spazio di archiviazione gratuito: 6 GB

Requisiti di sistema di Warzone Mobile Android

E di seguito sono riportati i consigliati e i minimi trapelati Call of Duty Warzone Mobile requisiti di sistema per dispositivi Android:

Minimo:

Soc: Snapdragon 730G/ Hisilicon Kirin 1000/ Mediatek Helio G98/ Exynos 2100

Snapdragon 730G/ Hisilicon Kirin 1000/ Mediatek Helio G98/ Exynos 2100 RAM: 4GB

4GB Sistema operativo: Android 10

Android 10 Spazio di archiviazione gratuito: 4GB

Meno consigliato:

Soc: Snapdragon 865/ Hisilicon Kirin 1100/ MediaTek Dimensity 700U | Exynos 2200

Snapdragon 865/ Hisilicon Kirin 1100/ MediaTek Dimensity 700U | Exynos 2200 RAM: 6 GB

6 GB Sistema operativo: Android 10

Android 10 Spazio di archiviazione gratuito: 6 GB

Tutte le perdite di cui sopra provengono dall’account Twitter spesso affidabile di LeakersOnDuty. Affermano che le cose potrebbero cambiare al momento del rilascio, “ma questo è praticamente definitivo”.

L’hardware richiesto dovrebbe essere annunciato durante il Call of Duty Prossimo evento oggi alle 09:30 PT, 12:30 ET e 17:30 BST. Aggiorneremo questo articolo quando saranno stati forniti i dettagli hardware ufficiali.

Ottimizzazione

Sebbene l’hardware richiesto debba ancora essere rivelato, WZMLeakers afferma che l’ottimizzazione sembra piuttosto buona per il gioco.

Di seguito sono riportati i loro rapporti FPS sulla stabilità “con alcuni cali in grandi aree”:

SD732G in esecuzione a 30 fps

SD855 in esecuzione a 50-60 fps

SD860 e versioni successive in esecuzione a 60 fps stabili

