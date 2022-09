I reclami sulla beta di Call of Duty: Modern Warfare 2 da parte dei giocatori includono lo scioglimento delle lobby e l’interfaccia utente disordinata

La beta di Call of Duty: Modern Warfare 2 ha appena iniziato il suo primo weekend e l’accoglienza da parte dei giocatori ha avuto alti e bassi. Sebbene la maggior parte dei fan sia d’accordo che questo sarà un ottimo sequel per la nuova generazione, ci sono lamentele che vanno da insopportabili a leggermente fastidiose. Sulla base delle conversazioni che si tengono online, affrontiamo le lamentele dei giocatori sullo scioglimento della lobby, sull’interfaccia utente terribile e sui picchi audio nella beta di Call of Duty: Modern Warfare 2.

Il buono e il cattivo della beta di Call of Duty: Modern Warfare 2

Cominciamo prima con il bene. I fan hanno elogiato l’aspetto meraviglioso, le meccaniche non intenzionali fisse del primo Modern Warfare e la possibilità di scegliere tra serie di uccisioni o serie di punteggi.

Va bene, ma ci sono alcune lamentele giuste che devono essere affrontate dagli sviluppatori. La critica più popolare è la meccanica aggiunta che scioglie le lobby una volta che la partita è finita. Questa meccanica rende più difficile per la maggior parte dei giocatori creare amicizie e condividere un’esperienza divertente per un periodo più lungo insieme.

La seconda lamentela più popolare è il conteggio delle morti nascoste dei giocatori fino alla fine del round. Non puoi nemmeno vedere le tue morti in questa versione beta e molti non sono d’accordo con questa aggiunta. Alcuni hanno proposto di aggiungere un’impostazione per consentire ai giocatori di vedere un tabellone segnapunti tradizionale con le morti.

L’ultima grande lamentela che i fan hanno con Call of Duty: Modern Warfare 2 è l’interfaccia utente. Sebbene questa possa essere considerata un’opinione soggettiva, molti giocatori concordano sul fatto che l’interfaccia utente in questo sequel sia pessima. Non solo dal punto di vista del design visivo, ma anche dalla mancanza di semplicità nei menu. I fan di Call of Duty sembrano pensare che l’interfaccia utente sia eccessivamente complicata e “mobile gamey”.

Poiché si tratta di una versione beta, c’è sempre la possibilità che gli sviluppatori tengano conto di questi reclami per la versione finale.