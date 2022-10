I prossimi banner a 5 stelle di Genshin Impact presentano Nilou e Albedo, includono alcuni personaggi familiari

Genshin Impact versione 3.1 ha introdotto una nuova regione desertica a Sumeru, portandoci nuovi personaggi Cyno e Candace. Ora che la seconda fase della versione 3.1 è iniziata, Cyno e Candace stanno per partire, facendo spazio a un altro nuovo personaggio a 5 stelle per prendere i riflettori. Nilou, un personaggio Hydro, sarà l’ultimo personaggio a 5 stelle del gioco, ricevendo il suo banner del desiderio dell’evento del personaggio. Inoltre, il personaggio Geo a 5 stelle Albedo sta ricevendo una replica dello stendardo dei desideri dell’evento del personaggio.

L’annuncio del nuovo banner è stato ufficialmente confermato tramite l’account Twitter ufficiale del gioco, che ha anche confermato la data di uscita di questo nuovo banner per il 14 ottobre.

Nilou è un personaggio interessante che ridimensiona HP, progettato per funzionare bene insieme ai personaggi Dendro appena rilasciati nel gioco. Sebbene non ci siano molti personaggi Dendro attualmente in Genshin Impact, Nilou sarà una forte aggiunta alla tua squadra sia nel presente che nel futuro. Nel frattempo, Albedo è un personaggio DPS fuori campo facile da giocare, che infligge tonnellate di danni con il minimo sforzo. Sebbene Albedo funzioni meglio per le squadre Geo, il suo stile di gioco semplice lo rende facile da inserire in qualsiasi squadra in cui c’è un divario.

Nel frattempo, i personaggi a 4 stelle che fanno ritorno su questo stendardo sono Barbara, Xiangling e Beidou. Questo trio di personaggi riceverà un aumento durante entrambi i banner dei desideri dell’evento personaggio, il che significa che li tirerai più spesso mentre cerchi di ottenere Nilou o Albedo. Barbara è una solida guaritrice se ne manca uno nelle tue squadre, mentre Xiangling e Beidou sono entrambi venerati per le loro capacità sub-DPS. Assicurati di avere almeno uno di ogni personaggio nel tuo account. Questi nuovi banner inizieranno il 14 ottobre e termineranno il 1 novembre.