I prezzi di Genshin Impact si stanno “aggiustando” in numerose regioni

I prezzi stanno aumentando praticamente in ogni aspetto della vita di tutti, e questo boom dell’inflazione sembra che presto potrebbe colpire gran parte dei giocatori di Genshin Impact. In un post ufficiale su HoYolab oggi, il sito web del blog di HoYoverse, è stato rivelato che “i recenti adeguamenti delle politiche sui prezzi della piattaforma” faranno “verificare” il prezzo degli oggetti di gioco.

Il grande elefante nella stanza: nessuno sa in questo momento se i prezzi stanno salendo o addirittura scendendo, potenzialmente. La maggior parte delle persone probabilmente presumerebbe che vedremo un aumento, ma HoYoverse non ha confermato quali saranno questi aggiustamenti dei prezzi in entrambi i casi.

Finora, le regioni colpite sono in Cile, Egitto, Giappone, Malesia, Pakistan, Polonia, Corea del Sud, Svezia, Vietnam e “zona euro”. (Presumibilmente, ciò significa che anche alcuni paesi europei stanno ottenendo un rapido aumento dei prezzi.) Altre regioni non sembrano essere interessate da questa variazione di prezzo al momento. Non vi è, tuttavia, alcuna indicazione quando avverranno tali adeguamenti dei prezzi.

Il post menziona anche che “potrebbe esserci un ritardo nella visualizzazione dei prezzi nel negozio in-game”. In altre parole, dovrai prestare molta attenzione, poiché i prezzi potrebbero non essere rispecchiati accuratamente una volta acquistati alcuni Primogem. HoYoverse ha invece suggerito ai giocatori di “fare riferimento al prezzo effettivo nella transazione”.

I giocatori sono comprensibilmente confusi dalla comunicazione poco brillante data da HoYoverse qui, con le notizie di questi aumenti di prezzo provenienti solo da questo singolare post sul blog di HoYoverse. Nel post mancano dettagli cruciali, come le specifiche della variazione di prezzo e la data in cui i giocatori possono aspettarsi di dover pagare un importo diverso per gli acquisti in-game.

Con tutto questo in mente, potresti voler stare attento se ti trovi in ​​una regione colpita e prevedi di acquistare alcuni Primogem nel prossimo futuro. Presto presteremo molta attenzione alle modifiche ai prezzi in arrivo su Genshin Impact.