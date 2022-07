I preordini di God of War Ragnarok sono l’ultimo obiettivo degli scalper di eBay

Ora che God of War Ragnarok ha finalmente fissato una data di lancio a novembre, l’entusiasmo della base di fan ha raggiunto il culmine. Sfortunatamente, crea anche un mercato maturo per gli scalper. I preordini per il gioco sono ora aperti, ma coloro che cercano le edizioni da collezione e Jötnar di alto livello avranno problemi.

Esistono più edizioni di God of War Ragnarok e ottenere la tua copia della versione standard o Digital Deluxe è semplice. Il problema arriva con le edizioni fisiche più costose del gioco, che includono un modello in scala del martello di Thor Mjolnir e altri bonus. Controllando le inserzioni di eBay negli Stati Uniti, si può vedere che la Collector’s Edition viene venduta a più del doppio del prezzo normale, circa $ 400 contro $ 149,99 normalmente. L’edizione Jötnar viene scalpata a un ritmo ancora più alto. Il massimo che abbiamo visto è stato di $ 800, più del triplo del prezzo normale di $ 249,99. VGC ha visto gli stessi markup sui siti Web eBay del Regno Unito e dell’Australia.

Purtroppo, questo orrendo scalping non è una sorpresa. Il clamore di God of War Ragnarok è esploso quando sono stati pubblicati l’ultimo trailer e la data di uscita, ottenendo milioni di visualizzazioni e Mi piace. Sfortunatamente, questa è una configurazione perfetta per gli scalper. Sony ha riscontrato lo stesso problema quando è stata lanciata la stessa PlayStation 5, portando infine l’azienda a creare un processo di registrazione per acquistare la console direttamente dalla fonte. Nel caso di PlayStation 5, produrre più console e aumentare lo stock ha anche frenato in buona misura gli scalper. Tuttavia, non è chiaro se la Sony abbia intenzione di produrre più edizioni da collezione e Jötnar di God of War Ragnarok.

In ogni caso, il gioco uscirà questo autunno. La data di uscita di God of War Ragnarok è mercoledì 9 novembre. A quel punto, potremo giocare alle continue avventure di Kratos e Atreus e scoprire cosa sta combinando il grande lupo Fenrir.