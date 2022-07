I possessori di Final Fantasy VII Remake su PlayStation 5 non possono ottenere Intergrade da PS Plus

Final Fantasy VII è stato rifatto come una trilogia, ma c’è almeno una versione più piccola tra le prime due parti che i fan non dovrebbero perdere. Intermission, che è stato successivamente confezionato insieme a Remake come Final Fantasy VII Remake Intergrade, introduce il ninja Yuffie nella narrazione. Era un membro del gruppo opzionale nel gioco originale, quindi è stato un bel tocco darle i riflettori in un capitolo a sé stante. Sfortunatamente, ci sono alcuni grossi intoppi per alcuni fan che cercano di giocare a quel contenuto su PlayStation 5 in questo momento.

Intergrade è stato aggiunto ai livelli Extra e Premium di PlayStation Plus, consentendo agli abbonati di giocare gratuitamente all’intero pacchetto come parte dei vantaggi del servizio, a meno che non abbiano già scaricato il gioco base. Il membro di ResetEra ghostcrew ha creato un thread che porta l’attenzione sulla questione. Come sottolineano, coloro che già possiedono Final Fantasy VII Remake non possono scaricare Intergrade da PlayStation Plus. Possiamo confermare che questo è vero e, peggio ancora, non siamo stati in grado di acquistare o scaricare Intermission da solo nonostante possedessimo solo il gioco base.

Inutile dire che questo è un problema. Una cosa è non essere in grado di scaricare un gioco gratuito come Intergrade, anche se è un brutto aspetto quando quel gioco è stato pubblicizzato come una delle nuove aggiunte chiave al servizio per luglio. È un altro quando non c’è nemmeno un modo per farlo pagare Sony per il contenuto a tutti. Allo stato attuale, coloro che non sono in grado di giocare a Intergrade o Intermission dovranno rivolgersi ad altre piattaforme per riprodurre quel contenuto. È disponibile su Steam, ma Square Enix dovrebbe risolvere questo problema il prima possibile.

Il secondo gioco della trilogia di Final Fantasy VII si chiama Rebirth e uscirà nell’inverno 2023 come esclusiva per PlayStation 5. Mentre Remake è stato interamente ambientato nella città di Midgar, Rebirth presenterà ai giocatori un mondo aperto. Il trailer di debutto mostrava Zack Fair, che sta tornando in un suo remake, soprannominato Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion. Questo inverno arriverà su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC tramite Steam.