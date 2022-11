I Pokéstop d’oro e gli strani Pokémon moneta potrebbero avere a che fare con l’imminente evento Team Rocket Takeover di Pokémon Go

In Pokémon Go stanno accadendo alcune cose selvagge in questo momento, in particolare con l’arrivo di PokéStop d’oro che premiano i giocatori con monete e uno strano Pokémon a base di monete che segue i giocatori mentre li guadagnano. Finora non abbiamo risposte precise o concrete dal team di sviluppo di Niantic. Tuttavia, sembra che il team di datamining di PokeMiners abbia alcune teorie formate dando un’occhiata al codice e potrebbe avere qualcosa a che fare con il prossimo evento Team Rocket Takeover.

Per quelli fuori dal giro, dopo la conclusione dell’evento Dratini Community Day Classic, dietro i giocatori è apparso un Pokémon misterioso con una moneta sul dorso. Subito dopo, i PokéStop d’oro iniziarono ad apparire e, quando i giocatori li fecero girare, fornirono molte altre ricompense e una moneta misteriosa, insieme al Professor Willow che introduceva un personaggio, Jacq. Non si sa molto di queste misteriose monete, ma si ritiene che siano un oggetto dell’evoluzione che il giocatore dovrà raccogliere per far evolvere il Pokémon seguace, ed è un Pokémon che apparirà probabilmente in Pokémon Scarlet e Violet, che uscirà il 18 novembre.

Il team di PokeMiners ha esaminato il codice principale per questi eventi e ha cercato di connettersi a ciò che hanno fatto nei guasti precedenti. Abbiamo visto molti dei loro risultati, con il Pokémon misterioso che appare dietro di noi come uno che non possiamo catturare e le monete sono un oggetto di evoluzione in arrivo. La loro rottura condivide anche che questo ha a che fare anche con il Team Rocket, ma in che modo non lo sappiamo. Tuttavia, ci sarà un evento Team Rocket Takeover dal 14 al 17 novembre, che terminerà quando Pokémon Scarlet e Violet usciranno in Australia e lentamente diventeranno disponibili in tutto il mondo.

Per i curiosi, abbiamo voluto ricapitolare tutte le recenti funzionalità di cui abbiamo parlato di recente e che riteniamo siano tutte legate a questa nuova meccanica Coin, poiché pensiamo che spieghi diverse scoperte recenti.

Il team ha condiviso un thread completo scomponendolo sul proprio feed di Twitter. Condividono ciò che vedono nel codice, come si allinea con gli eventi attuali e cosa potrebbe significare per eventi futuri. Gran parte di questa è pura speculazione, ma sembra che impareremo di più su questo misterioso Pokémon e su queste monete quando il Team Rocket farà la sua apparizione il 14 novembre in Pokémon Go.