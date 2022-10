I pinguini di Mario 64 ritornano nel trailer di Super Mario Bros. Movie

Nintendo ha presentato un nuovo trailer per Il Film di Super Mario Bros nell’ambito di un Direct di giovedì. In esso, possiamo finalmente sentire come suona la voce di Mario di Chris Pratt, ma il trailer aveva anche un cameo di un set di personaggi relativamente sconosciuto. All’inizio, mostra Bowser e il suo esercito di Koopa che affrontano un regno di pinguini. Gli uccelli hanno combattuto bene lanciando palle di neve, ma non è all’altezza delle fiamme di Bowser. L’inclusione dei pinguini è una sorpresa, principalmente perché non sono i personaggi di Mario più centrali nei giochi precedenti. Tuttavia, sono un appuntamento fisso nella serie in franchising, quindi abbiamo deciso di spiegare qual è l’accordo con i pinguini.

Secondo una voce di Mario Wiki, i pinguini compaiono nella serie Mario già nel 1984 come parte di Mario Flipper gioco. Tuttavia, la prima apparizione importante e quella da cui è più probabile che i fan ricorderanno Super Mario 64. C’è una serie di livelli ambientati in un mondo a tema montano chiamato Cool, Cool Mountain che presenta i pinguini in primo piano.

Più livelli nel mondo ti fanno interagire con i mostruosamente grandi uccelli bipedi. In “Big Penguin Race”, devi correre contro uno su uno scivolo di ghiaccio per ottenere una stella. In “Li’l Penguin Lost”, Mario ha il compito di aiutare una mamma pinguino a recuperare il suo bambino pinguino perduto. Nel livello, devi navigare su un terreno scivoloso e insidioso tenendo il pinguino piangente. (Il suono piagnucoloso dei piccoli pinguini ancora oggi perseguita la mia mente e le persone scherzano regolarmente sul fatto di far cadere il pinguino da una scogliera.)

Da 64, il gioco di Mario ha regolarmente incorporato i pinguini nei suoi mondi. I fan della serie Mario Party potrebbero ricordare di averli raccolti come parte del minigioco Festa di Super Mario o potresti riconoscerli da iceberg scivolosi di Super Mario Odissea’s Regno della neve. I pinguini sono apparsi in diversi giochi di Mario, rendendoli un appuntamento fisso della serie.

Naturalmente ci sono molte domande sulla tradizione lasciate alla nostra immaginazione. Non sappiamo ancora perché i pinguini abbiano problemi con Bowser e non sappiamo come siano arrivati ​​a governare e dominare il proprio regno, quindi dovremo aspettare i dettagli. Ma ora almeno i pilastri del franchise ottengono il loro momento al centro della scena apparendo nel film. (Anche se è perché viene picchiato da Bowser.)