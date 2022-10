I picnic di Pokémon Scarlet e Violet hanno i fan preoccupati per i panini LeChonk

Per anni, i fan dei Pokémon si sono chiesti cosa mangiano le simpatiche (e non così carine) creature. Ci sono teorie sul fatto che gli allenatori siano tutti vegetariani o vegani e più di alcune voci del Pokédex menzionano che i Pokémon si mangiano a vicenda. Ora, una nuova rivelazione sulle versioni Scarlet e Violet ha i fan preoccupati di oltrepassare il limite.

L’ultimo trailer dei giochi Gen 9 ha rivelato i picnic, che funzionano come i campeggi di Sword and Shield. Puoi allestire un posto, rilassarti, giocare con i tuoi Pokémon e preparare dei panini per dar loro da mangiare. Sembra carino, ma il contenuto di quei panini ha preoccupato alcuni fan. Come l’artista pixel @TAHK0 ha notato e condiviso su Twitter, i panini al prosciutto sono nel menu e l’adorabile LeChonk è un nuovo Pokémon suino. Solo un vero malato darebbe da mangiare a LeChonk i suoi simili, ma a quanto pare avremo l’opzione in Scarlet e Violet. Almeno è fedele al nome di LeChonk: è un gioco di “lechon”, un piatto spagnolo composto da un maialino arrosto intero.