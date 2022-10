I personaggi di Disney Dreamlight Valley vanno a letto troppo presto

Come molti altri amanti della Disney, sono caduto nella tana del coniglio di Disney Dreamlight Valley. Ha tutta l’intimità di un gioco di simulazione di vita in cui ricostruisci una città, con il bonus aggiuntivo dei personaggi Disney che rimbalzano e ti salutano. Pesco con Pippo. Compro oggetti da Scrooge McDuck. Cucino con Remy. Vedo Ariel nuotare intorno alla spiaggia. Va tutto bene a Dreamlight Valley, tranne per il fatto che non vedo mai Topolino, cazzo.

Topolino vive proprio di fronte a me e dorme sempre quando gioco. Ora, potrei essere un fan della Disney, ma sono anche un adulto che lavora e un nottambulo, il che significa che di solito gioco dopo le 23:00, proprio come Animal Crossing: Nuovi Orizzonti, Disney Dreamlight Valley segue il tempo reale, il che significa che quando è giorno nella vita reale, è giorno nella Valle. E quando sono le 11 di sera e io sono sul divano in pigiama comodo con una tazza di tè, Topolino è profondamente addormentato a casa sua. Immagino che non riuscirò mai a far salire di livello la nostra amicizia.

Immagine: Gameloft tramite Polygon

Non è l’unico personaggio ad andare a letto presto. Anche Moana e Kristoff si infilano presto. Moana gestisce una canoa da cui il giocatore può pescare e interagire con essa significa che Moana si presenta per un secondo per salutare, indipendentemente da dove si trovi o cosa stesse facendo. Mi sento davvero in colpa per averla strappata dal sonno, ma una ragazza deve prendere la sua trota arcobaleno, capisci?

L’esempio più eclatante, tuttavia, è arrivato quando Anna mi ha chiesto di cercare all’interno della sua casa per una ricerca. Ma condivide la sua casa con gli altri personaggi di Frozen, e poiché Kristoff dormiva non potevo entrare, il che significava che dovevo aspettare fino al giorno successivo per progredire.

Potrei giocare prima – e lo faccio, quando il tempo lo consente – ma c’è qualcosa di molto rilassante nel giocare a un gioco in cui corri a raccogliere piccole cose e aiutare i personaggi subito prima di andare a letto. È calmante. Mi aiuta a spegnere il mio cervello ansioso e ad addormentarmi. Quindi continuerò questo rituale notturno di gioco Disney Dreamlight Valley. Vorrei solo che Topolino mantenga le mie stesse ore.

In uno dei nostri rari incontri, Topolino pesca all’indietro Immagine: Gameloft tramite Polygon

Quando suono un po’ prima e riesco a prenderlo, sbadiglia sempre e dice qualcosa come “GAWSH SI FA TARDI”. A volte, sono le 20:00 (in particolare, Pippo una volta mi ha salutato alle 18:30 con un allegro “Buongiorno!”; sapevo che eravamo spiriti affini.) E non riesco nemmeno a sbloccare Minnie finché non avanzo di più con Topolino . Ho bisogno di una versione Disney di Nuovi orizzonti‘ Ordinanza sul gufo notturno, che mi consente di costringere i miei abitanti del villaggio e le imprese locali a rispettare il mio stesso orario.

Dovrei essere grato che almeno il negozio di Scrooge e la bancarella di Pippo siano disponibili 24 ore al giorno (il capitalismo non dorme mai, babyyyy) e che posso raccogliere pesce da Moana e raccolti dal giardino di WALL-E ogni volta che voglio. Anche i cattivi sono nottambuli e posso sempre contare su Gothel per farmi uno scavo passivo-aggressivo quando le passo accanto. Ed Elsa sembra mantenere le mie stesse ore, quindi possiamo uscire insieme quando voglio. Certo, è straordinariamente nel carattere di Topolino essere un tipo di persona “a letto presto, ad alzarsi presto” [ed. note: I’m pretty sure Mickey is a mouse, as indicated in his name] e anche se le sue ore mi frustrano, è così adorabile che non riesco ad arrabbiarmi.

Forse non dovrei costringere questi personaggi a soddisfare i miei capricci, come ho fatto con i miei Nuovi orizzonti abitanti del villaggio. Forse mi insegneranno ad essere paziente. O forse Topolino dovrebbe stare sveglio fino a tardi per una notte maledetta così posso finalmente riavere la sua ragazza.