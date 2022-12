I mostri kemono di Wild Hearts non sono solo grandi leoni, tigri e orsi

Lo sviluppatore Omega Force è meglio conosciuto per la sua linea di giochi Warriors (Dynasty Warriors, Hyrule Warriors, et al.) ma il prossimo progetto dello studio di proprietà di Koei Tecmo ritorna a un genere con cui ha flirtato l’ultima volta mezzo decennio fa con Toukiden: caccia ai mostri . Cuori selvaggiche Electronic Arts sta pubblicando, prende lo stile del gioco reso popolare da Monster Hunter di Capcom e gli dà alcuni colpi di scena, permettendo ai giocatori di affrontare enormi creature mutate dai loro ambienti naturali e aggiungendo un po’ di meccaniche di difesa della torre.

Giovedì, ai The Game Awards, Omega Force ed EA hanno mostrato altre creature chiamate kemono che stanno arrivando Cuori selvaggi. C’è un lupo infuso di ghiaccio chiamato Deathstalker, un falco infuso di aceri e luce solare noto come Amaterasu, e una tigre chiamata Golden Tempest che è infestata da radici e polvere d’oro.

I creatori di Cuori selvaggi ha detto a Polygon in un’intervista su Zoom all’inizio di questa settimana che i loro mostri kemono sono stati progettati per essere credibili, nonostante la loro natura apparentemente magica e spaventosa, in termini di aggressività e volontà di sopravvivere.

Il design di kemono è iniziato con la creatura cinghiale del gioco, una bestia con zanne giganti e un’abbondanza di occhi che è infusa con gli alberi dei suoi dintorni. Questi animali selvatici sono influenzati dal loro ambiente e, a loro volta, influenzano l’ambiente che li circonda, Cuori selvaggi il direttore artistico Yu Oboshi ha detto a Polygon tramite un traduttore.

Immagine: Omega Force/Koei ​​Tecmo/Electronic Arts

“Il cinghiale è stato il primo kemono che abbiamo concepito”, ha dichiarato Marina Ayano, un’altra art director del gioco. “[Wild Hearts] ha diversi temi, come la minaccia della natura e degli animali, come si fondono [together], e nel processo di progettazione del cinghiale, abbiamo preso in considerazione molte idee, tra cui uno stile yokai o uno stile orientato alla fantasia. Ma volevamo mantenere la crudezza del cinghiale e la sua infusione con la natura.

“Il kemono originale [form] è timido, ma mutando diventa più aggressivo. Volevamo mantenere gli elementi dell’animale originale e gli elementi della natura, una volta finalizzato il cinghiale, altri kemono hanno seguito l’esempio. Yandere-chan ha notato che il team artistico si è ispirato alle opere d’arte ukiyo-e, alle carte hanafuda e ai santuari e templi religiosi per creare i suoi nemici unici.

Il direttore del gioco Takuto Edagawa ha detto che nel mondo di Cuori selvaggi, kemono sono creature presenti in natura. “C’è qualcosa che ha permesso loro di evolversi nel tempo e di essere infusi con la natura”, ha detto Edagawa. “Questo è normale nel loro mondo: questo era l’intento progettuale alla base. Sono il tuo nemico nel gioco, ma non un cattivo ben definito. Anche loro stanno combattendo per la sopravvivenza; quello che vogliono è contro gli interessi degli umani nel gioco.

Immagine: Omega Force/Koei ​​Tecmo/Electronic Arts

Lo ha detto Edagawa Cuori selvaggi non porta un messaggio ambientalista o ecologico “ma c’era la domanda ‘Cos’è la natura per noi?’ La natura non è consapevole degli esseri umani e di ciò che gli facciamo. Possiamo avere un effetto positivo o negativo, ma gli animali non ne sono consapevoli. La natura è circolare – le cose vanno e vengono – e questo fa parte della nostra storia”.

I giocatori dovranno prestare molta attenzione al loro ambiente mentre combattono contro il kemono. In Cuori selvaggi, un combattimento individuale può richiedere dai 10 ai 20 minuti, con 15 come punto debole, hanno detto gli sviluppatori. Un mostro infuso dalla crescita di un albero nelle vicinanze può essere relativamente calmo e verde, riflettendo l’ambiente verdeggiante, e può passare al rosso, colori autunnali mentre si arrabbia e si avvicina alla morte. Ambienti diversi possono anche cambiare il modo in cui i kemono agiscono in battaglia; un mostro infuso di ghiaccio e neve si comporterà diversamente da una variante dello stesso mostro influenzata dal vento e dal caldo.

Non preoccuparti, però, aracnofobi. Una cosa che i giocatori non affronteranno Cuori selvaggi sono bug e insetti giganti, hanno detto gli sviluppatori. Invece, aspettati scimmie, istrici, ratti, lupi e cinghiali giganti, arrabbiati e infusi di natura quando Cuori selvaggi arriva su PlayStation 5, PC Windows e Xbox Series X a febbraio.