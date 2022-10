I modelli di Tetsuya Nomura hanno abbracciato la moda Y2K e non si sono mai lasciati andare

Negli ultimi tre decenni, Tetsuya Nomura è diventato un nome immediatamente riconoscibile grazie, in parte, ai suoi contributi alle serie Final Fantasy e Kingdom Hearts. Nomura non è conosciuto solo come game designer e regista, è anche famoso, e talvolta famigerato, per i suoi modelli di moda. Le sue opere hanno dato alla scena del gioco protagonisti straordinari e cast di ensemble che indossano una miriade di cinture e cerniere. Questi abiti stravaganti tendono ad avere qualcosa in comune: sono ispirati alle tendenze della moda di strada della vita reale.

Nel 1997, con Final Fantasy VII, Tetsuya Nomura ha creato alcuni dei suoi personaggi più famosi fino ad oggi. Ma non è stato fino a Final Fantasy VIII e Il buttafuori, pubblicato rispettivamente nel 1999 e nel 2000, che l’influenza delle tendenze della vita reale è diventata innegabile nel lavoro di Nomura. Uno dei titoli meno noti di Square, Il buttafuori era pieno zeppo di design dei personaggi eclettici; il picchiaduro per PlayStation 2 rimane uno dei progetti più importanti di Nomura, almeno dal punto di vista della moda. Ha spinto i giocatori nella moderna città di Edge, popolata da persone vestite con alcune delle tendenze della moda più strane e popolari dei primi anni 2000: pantaloni mimetici a vita alta, giacche di pelle corte e maglioni gialli oversize scarabocchiati con testo “gotico” .

In un’intervista del 2000 con IGN su Il buttafuori, Nomura ha rivelato la sua ispirazione per il design dei personaggi del gioco e la risposta è stata sorprendentemente semplice: “Fondamentalmente, la maggior parte delle mie idee provengono da film e riviste, o le creo semplicemente nella mia testa”. Il mix di Nomura di tendenze della vita reale e la sua stessa immaginazione Il buttafuori si traduce in alcuni dei suoi lavori più visivamente sorprendenti, come i famigerati jeans denim di Volt Krueger e i falsi tatuaggi tribali di Kou Leifoh e i pantaloni mimetici larghi. Final Fantasy VIIIuscito l’anno prima Il buttafuori, sembra strappato allo stesso modo proprio dagli anni 2000, con i pantaloncini di jeans a vita alta di Zell Dincht e la combinazione di pantaloncini da ciclista e gonna di jeans di Rinoa Heartilly. Questi design riflettono perfettamente l’epoca in cui è stato sviluppato il gioco.

Immagine: Square Enix

Pezzi e pezzi di design contemporaneo nel corso degli anni si trovano nel lavoro di Nomura in generale, che campiona vari stili diversi della moda giapponese o internazionale. Mentre usava quelle ispirazioni della vita reale, Nomura avrebbe quindi cercato di scegliere gli abiti del personaggio. In un’intervista con Bloomberg nel 2016, Nomura ha affermato che “ci sono vari modi per mostrare l’unicità di un individuo nel mondo reale, ma all’interno del mondo limitato di un videogioco, l’abbigliamento è uno degli elementi più importanti che esprimono e definiscono il carattere di un personaggio”. individualità.” Questo sembra particolarmente vero con i membri più giovani di qualsiasi cast di Final Fantasy che Nomura ha contribuito a progettare. Squall Leonhart ne è un eccellente esempio: vestito con pantaloni di pelle nera e una giacca di pelle corta e foderata di pelliccia, a prima vista sembra freddo e ribelle. Dà al giocatore un’idea immediata di com’è e di quanto sia “moderno” il mondo Final Fantasy VIII è in confronto a simili di Final Fantasy III o IV.

Immagine: Square Enix

Final Fantasy X, pubblicato nel 2001, è un altro esempio di quella pratica messa in moto, con i suoi personaggi che prendono chiara influenza dagli stili dell’era Y2K. Per celebrare il 20° anniversario di Final Fantasy X, Famitsu ha intervistato diversi membri chiave del team di sviluppo, tra cui Nomura, che ha descritto il processo di progettazione di Tidus e Yuna, i due protagonisti del gioco. Il design di Tidus ha subito varie iterazioni, secondo Nomura, evolvendosi da idraulico a il giocatore di Blitzball che i fan hanno familiarità con l’incorporazione di elementi di abbigliamento sportivo della fine degli anni ’90 nel suo outfit.

Nomura ha poi continuato a creare il design dei personaggi per il controverso sequel del 2003, Final Fantasy X-2, che ha visto Yuna tornare insieme al coraggioso alchimista di Al-Bhed, Rikku. I design aggiornati sembrano ancora più contemporanei delle scelte di moda dei personaggi Final Fantasy X. Yuna indossa un top all’americana foderato di pizzo e pantaloncini a vita bassa, entrambe le tendenze della moda tipiche di quel momento specifico. Spicca in particolare il restyling di Rikku; il suo abbigliamento è profondamente ispirato da vari elementi della moda dell’anno 2000, fino alla minigonna e agli stivali da cowboy alti fino al polpaccio, che sembrano adatti considerando le tendenze popolari pochi anni prima dell’uscita del gioco.

Nel corso della leggendaria carriera di Nomura come disegnatore di personaggi e direttore artistico, si è avvicinato sempre di più a ispirazioni più esplicite dalle tendenze della moda popolari o da stilisti famosi. Ciò includeva una collaborazione con stilisti come Vivienne Westwood e Hiromu Takahara per Final Fantasy XV. Takahara ha finito per creare gli abiti finali indossati da Noctis, Gladio, Prompto e Ignis. Vicino all’eventuale rilascio di Final Fantasy XV, una linea di abbigliamento ufficiale è stata rilasciata dal marchio di abbigliamento di Takahara, Roen. Questo consisteva in repliche degli abiti che Takahara aveva creato.

Immagine: Square Enix

Sembra una progressione naturale, poiché i design di Nomura sono rimasti alcuni dei design più influenti e riconoscibili negli ultimi due decenni di gioco. Anche se la moda si è allontanata da questi design più rumorosi e accattivanti e si è spostata verso il normcore che ha dominato la scena della moda negli ultimi otto anni dispari, Nomura si è aggrappata alle silhouette e ai modelli dell’era dell’anno 2000. Non è mai andato oltre questa specifica estetica e può essere percepito acutamente attraverso i design Final Fantasy XV e in una certa misura Kingdom Hearts 3, soprattutto se si tiene conto della pletora di plaid post-grunge di fine anni ’90 che si è fatto strada nei modelli. E mentre Nomura non ha necessariamente supervisionato la collaborazione con Super Groupies che sarebbe apparsa nel 2018, ci sono ancora alcune sottili note dalla rinascita della moda Y2K insieme ai chiari cenni agli stili più tenui del normcore.

Sebbene il lavoro di Nomura possa essere stato imbarazzante o fuori moda negli ultimi due decenni, il revival di Y2K è arrivato nel 2021 e nel 2022, con i design di Nomura che sono tornati di moda ancora una volta. Dimostra che il tempo è una sorta di cerchio piatto quando si tratta di tendenze della moda, nel bene e nel male. Guardare Nomura resistere a quella tempesta e impegnarsi in ciò che sa fare meglio ha portato a un lavoro affascinante, inclusi i design più straordinari nei giochi. Che tu pensi che la sua freddezza sia reale o meno, Nomura ha senza dubbio lasciato il segno nel genere.