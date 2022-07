I modder hanno ricreato la demo di Halo 2 Earth City e sarà giocabile in The Master Chief Collection

La Master Chief Collection ha lo scopo di archiviare la serie Halo, dall’originale fino ad Halo 4. Non è una raccolta completa al 100% poiché Halo 5: Guardians e Halo Infinite mancano, ma presto avrà qualcosa che nessun Halo gioco mai avuto prima: la demo di Halo 2 Earth City.

Per chi non lo conoscesse, puoi guardare la demo di gioco originale di Halo 2 E3 2003 di seguito. Earth City, come viene chiamata la demo, non corrisponde esattamente all’aspetto di Halo 2 al momento del rilascio. Bungie, lo sviluppatore dell’epoca, utilizzò molti trucchi tecnologici per potenziare la grafica in un modo che non era possibile nel gioco completo. Quasi 20 anni dopo, lo è davvero.

In un lungo post sul blog su Halo Waypoint, l’attuale sviluppatore 343 Industries ha dettagliato i suoi piani per ripristinare Earth City in Halo 2 in The Master Chief Collection. Ciò comporta il lavoro con un gruppo di modder, soprannominato il team “Digsite”. “Il team di ‘Digsite’ ha creato nuove animazioni (o riparato quelle vecchie), corretto shader, creato nuovi tag e adattato le risorse non solo per farle funzionare, ma anche per funzionare maledettamente bene”, ha elogiato lo scrittore senior del franchise Kenneth Peters.

Il contenuto tagliato di Halo 2 include più di ciò che i partecipanti all’E3 2003 hanno visto a Earth City. I carri armati Spectre e Kestral erano originariamente previsti per il primissimo gioco di Halo e, sebbene lo Spettro si sia fatto strada nel sequel, il Kestral non è mai stato ufficialmente utilizzabile. Digsite sta lavorando per ripristinare le versioni originali di entrambi, insieme a una versione più piccola del Warthog conosciuta come Piglet. Oltre ai veicoli, i modder stanno cercando di ripristinare modelli e NPC di Master Chief inutilizzati, armi e persino una mappa della campagna aggiuntiva chiamata Alphamoon.

Tra la demo di Earth City e tutti i contenuti tagliati, 343 e Digsite hanno il loro lavoro da fare. Al momento non esiste un ETA su quando il progetto sarà completo, ma i fan di Halo saranno sicuramente grati una volta che potranno mettere le mani su contenuti originali che non hanno mai visto la luce del giorno.