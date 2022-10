I migliori mazzi di Marvel Snap per principianti (e come ottenere nuove carte)

Scatto Marvel, il nuovo card battler di Second Dinner Studios, è un rinfrescante cambio di ritmo per il genere, con giochi veloci e un design pensato per giocare facilmente con il telefono. Ma con molte carte da ordinare, può essere difficile capire come ottenerne di nuove o cosa giocare.

Non temere, combattenti. Dopo essermi divertito a giocare a questo gioco per ore e ore, ecco alcuni dei miei mazzi preferiti da giocare nel Pool 1 (e cosa significa), oltre a come aggiungere nuove carte alla tua collezione.

Come ottenere nuove carte

La breve risposta: continua a giocare!

La risposta lunga: Scatto Marvel abbandona alcune delle meccaniche pay-to-win dei suoi concorrenti, permettendoti di ottenere tutte le carte del gioco gratuitamente (a caso, però, non puoi acquistare o creare carte specifiche). Mentre giochi, guadagnerai Crediti (sono blu e sembrano dei chip di computer) e Booster (verde, e un po’ come gli atomi). I crediti si applicano a tutte le carte, mentre le buste sono specifiche per determinate carte. Utilizzando entrambi, puoi aggiornare le tue carte in versioni più rare e dall’aspetto più interessante.

Oltre a farti sentire bene con la tua collezione, l’aggiornamento delle carte aumenta anche la tua Livello di raccolta. Questo numero rappresenta la forza complessiva della tua collezione ed è visibile nella parte superiore della home page: è il numero in un bordo verde sotto la tua immagine del profilo. Ogni pochi livelli di raccolta sbloccherai qualcosa: a volte sono crediti, a volte sono booster, ma a volte è un Carta del mistero.

Mystery Cards sbloccherà una carta casuale nel “Piscina” in cui ti trovi. Dal livello di raccolta 18 al 214, sei nel gruppo 1 e otterrai solo carte da quel gruppo. Pool 2 si sblocca a 222 e Pool 3 si sblocca a 486 (ci vorrà un po’ per arrivare a uno di questi).

Quindi parliamo solo del Pool 1, poiché è lì che sarà la maggior parte di voi. Quali sono i mazzi più facili e migliori con cui eseguire nelle fasi iniziali del tuo viaggio in Marvel Snap?

Ecco alcune delle mie opzioni preferite finora. Grida al Affrettato community, che si sono consultati online su diverse opzioni di mazzo e mi hanno aiutato a capire cosa mi piace giocare.

Assalto a un costo (alias “Kazoo”)

Immagine: Second Dinner Studios

Carte chiave: Ant-Man, Squirrel Girl, Angela, Capitan America, Ka-Zar, Blue Marvel, qualsiasi altro costo

Questo mazzo è il più coerente e facile da giocare. Si basa molto sulle carte a un costo e su Ka-Zar (la fonte del soprannome affettuoso della comunità per questo mazzo, “Kazoo.”). Ka-Zar è una carta a quattro costi e quattro poteri che ha un In corso effetto in cui tutte le tue carte a costo unico ottengono un potere extra. Ha senso combinarlo con un mucchio di carte a un costo, giusto?

Il mio attuale mazzo Kazoo ha sei carte a un costo: Ant-Man, Elektra, Squirrel Girl, Korg, Nightcrawler e Rocket Raccoon. Ant-Man e Squirrel Girl sono i costi unici più cruciali, poiché si sinergizzano meglio con Ka-Zar e alcune delle altre meccaniche di questo mazzo. Oltre a Ka-Zar, ha anche altre carte che si integrano bene con i board completi – Angela, Captain America e Blue Marvel – con Onslaught e America Chavez come coppia di carte a sei costi di fine partita.

Dino Delizia

Immagine: Second Dinner Studios

Schede chiave: Mantis, Cable, Sentinel, White Queen, Devil Dinosaur

Questo è il mio preferito da suonare, anche se ci vuole un po’ di pratica e pazienza per padroneggiarlo. Questo mazzo si basa sul fatto che riempi la tua mano di carte, poiché il Devil Dinosaur ottiene +2 potenza per ogni carta nella tua mano.

Ecco perché le altre carte chiave elencate qui sono tutte quelle che ti portano a pescare carte aggiuntive: quando giochi a Devil Dinosaur, vuoi assicurarti di ottenere il maggior valore possibile. Ciò significa prestare particolare attenzione a pensare a giocare ogni carta: a volte ha senso con questo mazzo passare semplicemente nei primi turni. Anche Jessica Jones e America Chavez sono entrambe ottime qui; entrambe sono generalmente buone carte, ma l’abilità di Jessica Jones ti incoraggia a non giocare più carte, mentre America Chavez è un six-drop garantito per seguire il tuo dino.

Odino rivela

Immagine: Second Dinner Studios

Carte chiave: Ironheart, White Tiger, Odino

La meccanica di rivelazione è fondamentale Scatto Marvel. È un effetto che si attiva quando la carta viene rivelata (le carte vengono prima giocate a faccia in giù prima di essere girate). L’Odino a sei costi è una carta Pool 1 molto potente, poiché il suo effetto di rivelazione attiva gli effetti di rivelazione di tutte le altre tue carte in quella posizione. Ciò significa che se hai impilato altre tre carte rivelazione e poi giochi Odino, quelle abilità si attiveranno una seconda volta (o, se queste carte si trovano nella posizione di Kamar-Taj, dove le abilità rivelate si attivano due volte, una terza e una quarta volta).

Ciò può portare ad alcune potenti combinazioni, in particolare con Ironheart (che dà a tre delle tue carte +2 potere) e White Tiger (che evoca un mostro 7-Power in un luogo amico).

Ci sono molte carte con la meccanica di Rivelazione nel gioco. Sentiti libero di armeggiare con ciò che ti fa sentire meglio, ma la combinazione Tigre Bianca + Odino a fine partita è difficile da battere.

In corso (o, l’Eterno Iron Man)

Immagine: Second Dinner Studios

Schede chiave: Ant-Man, Mister Fantastic, Namor, Iron Man, Spectrum

Come la meccanica di rivelazione, continuare è piuttosto semplice: sono effetti che persistono in perpetuo (a meno che il tuo avversario non usi una carta come Incantatrice che può annullarli). Inoltre, come la rivelazione, ci sono un sacco di carte in corso nel gioco, quindi mescola e abbina per trovare quella che ti piace di più.

Dal mio punto di vista, è molto importante avere almeno due tra Namor (che può farti vincere una posizione da solo), Iron Man e Klaw quando provi questo mazzo, per darti una possibilità decente di avere un po’ di potere in un secondo momento. Iron Man in particolare è molto forte: raddoppia la potenza di qualsiasi luogo si trovi, quindi è un bel complemento per qualsiasi altra cosa tu abbia in corso. Con Namor che blocca una posizione per te, tutto ciò che devi fare è vincerne un’altra, ed è una scommessa solida che Iron Man o Mister Fantastic/Klaw (entrambi i quali aumentano il potere di più posizioni) possono gestire l’altra per te.