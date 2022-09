La sfida dei mazzi 2V2 è tornata Scontro reale, e i fan accaniti stanno mettendo insieme le loro migliori combo nel tentativo di sbloccare le ultime ricompense.

La quarta sfida di Clash Fest è ora attiva e sarà seguita rapidamente dalla quinta il 19 settembre.

Ma fino a quella data, i giocatori di Clash Royale cercheranno di fare del loro meglio per rivendicare l’emote Epic High Five e avere una possibilità per il nuovo Premio della lotteria.

I migliori mazzi 2V2 per la nuova sfida Clash Royale

La nuova Sfida di Clash Royale richiede di giocare partite con un amico o con un giocatore casuale trovato nel gioco. Ciò significa che hai solo una certa quantità di controllo su ciò che accade nel gioco, ma quella regola è in vigore anche per il tuo avversario.

Per raccogliere tutte le ricompense in palio, devi evitare di perdere tre volte per assicurarti di non essere eliminato dalla sfida con il tuo compagno di squadra, ottenendo anche cinque vittorie per te stesso.

La descrizione della Sfida 2V2 recita: “Tre sconfitte e sei fuori, ma avrai la possibilità di azzerare le tue perdite e continuare a giocare fino alla ricompensa finale!”

In termini di ricompense, ci saranno oro da sbloccare a diversi livelli, gettoni Banner e l’emote Epic High Five.

E di seguito, puoi trovare alcuni esempi di ciò che i creatori di contenuti e i fan di Clash Royale stanno usando per vincere il maggior numero di partite possibile nella sfida a tempo limitato:

Mazzi Master Diddy Sans 2V2:

Mazzo Uno

Arciere magico – Quattro elisir

Il ceppo – Due elisir

Spaccamuro – Due elisir

Tornado – Tre elisir

Torre bomba: quattro elisir

Torre dei Goblin – Quattro elisir

Scheletri: un elisir

Valkrie – Quattro elisir

Mazzo Due

Rocket – Sei elisir

Il ceppo – Due elisir

Cannone: tre elisir

Barile dei Goblin – Tre elisir

Electro Spirit – Un Elisir

Dark Goblin – Tre elisir

Scheletri: un elisir

Valkrie – Quattro elisir

Scontro con i mazzi NEAL 2V2:

Mazzo Uno

Carro dei cannoni – Cinque elisir

Macchina volante – Quattro elisir

Segugio di lava – Sette elisir

Mega Minion – Tre elisir

Minatore – Tre elisir

Veleno: quattro elisir

Valkrie – Quattro elisir

Zap – Due elisir

Mazzo Due

Carro dei cannoni – Cinque elisir

Macchina volante – Quattro elisir

Drago Infernale – Quattro elisir

Segugio di lava – Sette elisir

Minatore – Tre elisir

Veleno: quattro elisir

Valkrie – Quattro elisir

Zap – Due elisir

