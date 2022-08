I migliori giochi su Steam Deck

Lo Steam Deck è diventato rapidamente la mia piattaforma di videogiochi preferita perché mi consente di giocare al 95% della mia libreria di giochi dove e quando voglio. Detto questo, alcuni giochi traggono vantaggio dal PC portatile più di altri. Ecco perché ho raccolto 18 titoli che mostrano ciò che rende lo Steam Deck così speciale.

Per curare l’elenco, ho cercato di scegliere i giochi che beneficiavano maggiormente delle caratteristiche speciali di Steam Deck. Troverai esclusive per PC, giochi Switch che beneficiano di tempi di caricamento più rapidi e giochi che si rompono bene in sessioni brevi.

Non aspettarti di vedere alcuni presunti contendenti nella lista. Non tutti i giochi sono compatibili con Steam Deck, né ogni genere è una corrispondenza perfetta: sto guardando te, giochi RTS. E per ora, questo elenco esclude anche l’emulazione e lo streaming cloud.

Limitiamo intenzionalmente i nostri elenchi per evitare di sovraccaricare i lettori, quindi assicurati di condividere le tue scelte personali che non hanno fatto il taglio nei commenti.

[Ed. note: All screenshots in this article were taken on the Steam Deck.]

Immagine: Sega via Polygon

La serie Yakuza copre centinaia di ore attraverso sette voci principali, insieme a una manciata di spin-off. Vale a dire, lo Steam Deck portatile offre le migliori possibilità di vedere l’intera epopea del gangster giapponese, specialmente sotto forma di brevi missioni durante la pausa pranzo. Se non hai tempo per ogni partita, o hai solo bisogno di un punto di partenza, ti consigliamo Yakuza 0. Una sorta di prequel della serie, l’avventura si svolge nel Giappone degli anni ’80 e offre molti retroscena colorati. Non lasciarti ingannare da tutti i combattimenti violenti e dai luoghi squallidi; questa serie (e soprattutto questa voce) ha più cuore e gioia del 99% dei giochi di editori ad alto budget. L’eroe Kazuma Kiryu vuole rendere il mondo un posto migliore, un isolato alla volta.

Respiro profondo: Culto dell’Agnello è Animal Crossing si incontra Ade incontra il lato oscuro della storia cattolica incontra Amici felici dell’albero incontra il cultismo americano incontra l’occultismo europeo incontra Dark Souls incontra il panico satanico degli anni ’80 incontra il panico satanico degli anni ’80 Fiabe fratturate incontra i sogni ad occhi aperti di Peter Molyneux.

Culto dell’Agnello è come uno stufato. Se guardi da vicino, puoi individuare tutti questi deliziosi ingredienti individuali, ma quando li bevi da un grande cucchiaio tutto ciò che assaggerai è un sapore distinto.

Immagine: MNKY/PixelJam tramite Polygon

Il mio amore per la serie Star Fox è svanito con ogni nuova voce, al punto che ho iniziato a chiedermi se mi sono mai piaciuti davvero quei giochi o se mi piacesse solo la grafica 3D degli anni ’90. Ex-ZodiacoI creatori di Nintendo hanno fatto ciò che Nintendo non ha potuto fare negli ultimi due decenni: imbottigliare la magia originale del franchise di voli spaziali e aggiungere appena sufficienti modifiche per rendere l’avventura appetibile per i nostri gusti evoluti collettivi. (Ehi, i videogiochi hanno fatto molta strada dai tempi del SNES!) Lo sviluppatore MNKY ha anche creato livelli bonus ispirati ad altri classici retrò, come Space Harriersottolineando la sua abilità nel fare rifornimento di generi un tempo eccitanti che hanno passato troppo tempo a raccogliere polvere in garage.

Stray è un gioco sull’essere un gatto. Non parli come Garfield o strizzi l’occhio alla telecamera come Bubsy. Ti allunghi, graffi e occasionalmente salti tra le sporgenze ad altezze pericolose. Il tuo gatto partecipa a un’avventura straziante ambientata in un mondo sotterraneo cyberpunk distopico in cui i robot riecheggiano le vite delle loro controparti umane morte da tempo. Ma la maggior parte del coinvolgimento avviene per tuo conto attraverso un adorabile drone di lingua inglese e artificialmente intelligente chiamato B-12. I creatori del gioco mantengono ambiguo il coinvolgimento diretto del tuo gatto. Il gatto è il salvatore di un pianeta morente? O il gatto è solo un gatto che sembra essere il pastore incidentale del cambiamento storico? Come ho detto, roba tipica dei gatti.

Immagine: Parco giochi Team Ladybug/WSS, PLAYISM via Polygon

Sono orgoglioso del lavoro che svolgiamo in Polygon, ma ogni pubblicazione ha i suoi punti deboli. Ho accettato che non siamo gli esperti di riferimento per sparatutto a scorrimento laterale e shmup della vecchia scuola. Quell’onore va ai nostri amici di Eurogamer, in particolare a Martin Robinson, di cui mi fido più di questo genere di quanto non faccia qualsiasi esperto di politica americana. Quando ha proclamato Dreno è “lo sparatutto a scorrimento laterale più spettacolare da allora Grado 5”, Ho dovuto provarlo. È il migliore? Ho detto che non sono un esperto. Ma posso dire con sicurezza che è stato un vero spasso su Steam Deck, un delizioso digestivo dopo ore in un moderno gioco open world e un punto di ingresso insolitamente accomodante per un genere notoriamente impenetrabile.

Uno dei migliori giochi di tutti i tempi ha ricevuto uno dei migliori remake di tutti i tempi e ora puoi giocare alla sua versione più completa quando e dove vuoi. Voglio dire, potrei scrivere più motivi per cui dovresti giocare a questo gioco, ma siamo realisti: o hai giocato a una versione di Final Fantasy 7 già o ti è stato detto innumerevoli volte di mettere questo in coda. Getta questa raccomandazione sul mucchio.

Immagine: FromSoftware/Bandai Namco tramite Polygon

Scopri l’app killer di Steam Deck. Non è perfetto – gioco con impostazioni basse e occasionalmente sperimento cali di frame rate – ma Anello dell’Elden funziona, e questo è tutto ciò di cui ho bisogno per coltivare anime (ehm, “rune”) nell’espansione open world di FromSoftware della sua formula Dark Souls. Questo è il gioco che mi ha tenuto sveglio oltre la mezzanotte. Prometto a me stesso che mi fermerò una volta che vedrò cosa c’è alla fine di una grotta ricoperta di muschio o sopra un orizzonte in fiamme, ma poi vedo una nuova curiosità e, all’improvviso, mi sto facendo strada a pugni attraverso un altro dungeon. La comodità di un dispositivo portatile trasforma ciò che intendevo essere una sessione di grind di 15 minuti in un viaggio di due ore attraverso un labirinto labirintico.

Quindi hai perso mezzo mille dollari su una macchina per videogiochi portatile in grado di alimentare i videogiochi 3D più complessi e costosi del pianeta. Ora preparati a bruciare dozzine di ore su un dungeon crawler 2D da $ 2,99 che quasi si riproduce da solo. Sopravvissuti ai vampiri è l’empia unione di clicker, roguelike e Gauntlet. Le corse richiedono 10-30 minuti e si accoppiano bene con un audiolibro o un podcast. Gli sviluppatori hanno scoperto la formula per un gioco portatile perfetto, ma per il momento questo non lo trovi su Switch o smartphone.

Immagine: Square Enix via Polygon

Il posto migliore per giocare Dragon Quest 11 è cambiato nel corso degli anni. Il JRPG che pone fine a tutti i JRPG è stato lanciato per la prima volta nel 2018 su Steam e PlayStation 4, per poi essere battuto un anno dopo da una Definitive Edition per Nintendo Switch, che includeva contenuti aggiuntivi e poteva essere giocata in movimento. La Definitive Edition è poi arrivata su Steam nel 2020, ma, ovviamente, mancava della portabilità della versione Switch, costringendo i giocatori a scegliere tra grafica e praticità. Con lo Steam Deck, la gente ora può avere entrambi i modi.

Il mio blurb per i migliori giochi di Polygon degli anni 2010 si applica al perché Nier: Automi appartiene a ogni Steam Deck:

Nier: Automi è il gioco a cui mi ritrovo più spesso a voler giocare al posto dei tanti sparatutto raffinati ma dimenticabili e delle distrazioni del mondo aperto che atterrano sulla mia scrivania. Ci penso ogni settimana, in parte perché la sua colonna sonora è la mia musica preferita per scrivere, in parte perché i suoi giocattoli ricoprono la mia scrivania e soprattutto perché è proprio così bella. Sì, devi batterlo cinque volte, ma col senno di poi, vorrei avere un motivo per giocarlo altri cinquecento.

Immagine: Kaiko Games/THQ Nordic via Polygon

Nel 2009, Volition ha creato un simulatore di terrorismo open world ambientato su Marte. Con un martello ed esplosivi da costruzione, un amico spaziale calvo distrugge i punti di riferimento, i complessi di uffici governativi e le strutture minerarie pezzo dopo pezzo. Laddove i suoi colleghi del mondo aperto si sono concentrati sul realismo e sulla narrativa, Red Faction ha enfatizzato il divertimento caotico. L’editore THQ aveva pianificato di convertire Red Faction in una proprietà “transmediale”, ma poco si è concretizzato al di là di un sequel mediocre e un film per la TV. Il più vicino che abbiamo visto a un sequel spirituale è quello del 2020 Demolire, un gioco di rapine indie che invita i giocatori a sfondare edifici fatti di grossi voxel. A proposito, dovrei installare Demolire sul mio Steam Deck.

Zero Escape: The Nonary Games

Nove ore, nove persone, nove porte e Zero Escape: l’ultima ricompensa della virtù sono stati due dei romanzi visivi più amati su Nintendo DS, 3DS e PlayStation Vita. Sfortunatamente, Nintendo e Sony non supportano più i negozi online DS e Vita e il negozio online 3DS chiuderà nel 2023. Nel frattempo, I Giochi Nonariche raggruppa i due titoli, rimane disponibile oggi come lo era quando è stato lanciato su Steam nel 2017, senza la minaccia di scomparire presto.

Immagine: Mossmouth via Polygon

HD spettrale ho tenuto la mia PlayStation Vita a portata di mano molto tempo dopo che Sony ha rinunciato al palmare cult. L’anno scorso, lo sviluppatore Mossmouth ha effettuato il porting Speluccante e il suo sequel di Nintendo Switch – e finalmente ho spostato la mia Vita nella sua casa a lungo termine nel mio contenitore di artefatti di gioco. Non dirò che Steam Deck è una casa migliore per Spelunky rispetto a Switch, solo che è un’altra casa portatile. E qualsiasi portatile in grado di riprodurre Spelunky dovrebbe giocare a Spelunky.

Mito selvaggio è entrato nella lista dei 10 migliori giochi di Polygon del 2021 reinventando l’esperienza di D&D senza la necessità di un Dungeon Master part-time. Il combattimento è abbastanza intelligente (la tua magia può convertire qualsiasi oggetto in un’arma mortale), ma apprezzo particolarmente la dedizione del suo creatore ai personaggi. I membri del gruppo trovano amanti e nemesi, acquisiscono armi e combattono cicatrici, invecchiano e alla fine muoiono. Le missioni sono suddivise in episodi da 10 a 15 minuti di storia e combattimento, ideali per colmare le lacune della tua giornata. I controlli su Steam Deck richiedono un po’ di pratica, ma il gioco ha beneficiato di una comunità attiva di modder e narratori, quindi non sarei sorpreso se vedremo presto impostazioni di controllo create dagli utenti migliorate.

Immagine: valvola tramite poligono

Nel 2004, Half-Life 2 ha contribuito al lancio di Steam, attirando migliaia di giocatori nell’ecosistema di videogiochi allora non provato di Valve. In cambio dell’adesione a Steam, i giocatori potevano scaricare uno sparatutto in prima persona molto in anticipo sui tempi. In data odierna, Half-Life 2 (e la sua coppia di episodi supplementari) funziona come un altro esempio della magia di Valve. Ho installato un gioco per PC che ho comprato quasi 20 anni fa su un computer portatile e ci sono voluti solo pochi minuti per entrare nelle strade di City 17.

E se Hideo Kojima avesse realizzato la sua opera magnum, ma la maggior parte delle persone l’ha scritto come un noioso simulatore di camminata? Lettore, è successo! Death Stranding è il mio gioco personale del decennio, un miscuglio sbalorditivo di tutto ciò che è apparso in un gioco di Kojima: critiche sincere al capitalismo e ai punti deboli della democrazia, inquietanti premonizioni di pandemie globali e una gig economy costretta a portare la società sulle sue spalle, e basta problemi di mamma per giustificare una vita di terapia. Inoltre, il gioco stesso è divertente. Tipo, molto divertente!

No, non puoi sparare molte cose, né conquistare la gigantesca mappa del mondo aperto. Ma rendi il mondo un po’ più gestibile per te e per gli altri giocatori, costruendo lentamente ponti, strade e scale che saranno inevitabilmente distrutte dalla natura. Laddove altri giochi ti chiedono di diventare il sovrano del loro mondo, Death Stranding ti ricorda che siamo tutti semplici turisti in attesa del nostro volo di sola andata da questa roccia. Ho menzionato le granate a cacca?

Molte persone non hanno dato una possibilità al gioco su PlayStation 4 o PC. Forse lo Steam Deck renderà il gioco abbastanza conveniente da conquistare una manciata di persone curiose in cui fare il grande passo Death StrandingÈ una profondità appiccicosa e d’inchiostro.