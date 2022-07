I miei videogiochi preferiti, come Pokémon Legends: Arceus, mi lasciano andare

Caro Poligono,

Sono un trentenne con un lavoro d’ufficio a tempo pieno. A lato, disegno anche un webcomic e sto cercando di sviluppare una (potenziale) carriera nell’arte digitale. Giocare ai videogiochi è uno dei miei modi preferiti per rilassarmi dopo una giornata intensa. Il problema è che quando entro in un gioco, ci vado DAVVERO. Ho poco tempo libero e la mia ossessione per il gioco può spiazzare le attività che sono più importanti per me, come lavorare sulla mia arte. Ovviamente, alcuni di questi problemi possono essere risolti lavorando sulla cecità e sulla forza di volontà del mio tempo, ma vorrei comunque sapere: puoi consigliare alcuni giochi dai quali è più facile di altri allontanarsi? E hai qualche strategia per stimolare te stesso quando giochi a nuovi giochi?

— Perso nelle terre intermedie

Bene, Lost in the Lands Between, questa è una domanda difficile! Quando sono assorbito da un gioco che amo, trovo anche difficile allontanarmi. E anche se per lavoro mi occupo dell’industria dei videogiochi, spesso può essere difficile giustificare giochi che fanno perdere tempo, dal momento che devo anche riferire e scrivere e trovare il tempo per altri hobby come dipingere e leggere. Anche per me è un lavoro in corso. Ma ho alcune strategie e consigli sui giochi che mi hanno reso le cose più facili e potrebbero funzionare anche per te.

Quando la mia vita è particolarmente impegnata (leggi: frenetica) cerco di attenermi a giochi in cui è facile entrare e uscire. L’ho trovato Cittadino dormienteche ho menzionato brevemente in passato Dear Polygon, è ottimo per questo, perché il gioco funziona in cicli rapidi che fungono da reggilibri naturali per una sessione. Adolescenti tartarughe ninja mutanti: La vendetta di Shredder può funzionare in modo simile: i livelli sono veloci (circa 10 minuti ciascuno) e sono perfetti per brevi raffiche tra un’attività e l’altra.

Nonostante si svolga in un grande mondo aperto, Pokémon Leggende: Arceus è perfetto anche per questo tipo di ritmo staccato. Posso interrompere il gioco in modo naturale segmentando le sessioni di gioco in singole uscite sul campo per raccogliere Pokémon, creando quel facile punto di salvataggio per disattivare il gioco una volta tornato al campo e aggiornato il Pokédex. Hai provato Bianco neon? Il platform e le riprese senza interruzioni sono fondamentalmente fatti su misura per sessioni veloci, a condizione che tu non cerchi ripetutamente di battere il tempo basso del tuo amico nelle classifiche. Infine, contro ogni previsione, ho finalmente entrato Fortnite. La sua modalità senza build ha rimosso uno dei fattori più intimidatori del gioco multiplayer ed è più facile che mai per me giocare un round prima di tornare a dipingere.

Capisco, tuttavia, che nessuno di questi giochi è particolarmente simile ai giochi che hai menzionato nel modulo Dear Polygon. Hai elencato Anello dell’Elden, e ha colpito una corda. Sono quel tipo di giochi, tipo Lo stregone 3 e The Elder Scrolls 4: Oblio, che mi risucchiano davvero e rendono più difficile esercitare la forza di volontà sulla mia gestione del tempo. Ultimamente, ho scoperto che aiuta mettere da parte questi giochi finché non so per certo che avrò un sacco di tempo libero per perdermi nei loro mondi — tempi in cui sono d’accordo con gli altri miei hobby che cadono nel dimenticatoio . Penso che sia ragionevole avere un flusso e riflusso a questo riguardo, ma sono sempre consapevole di assicurarmi che non rimanga così per sempre.

Un’altra cosa che è stata utile nella gestione di tutti i miei diversi hobby, pur mantenendo un lavoro a tempo pieno, è davvero noiosa. Pianifico le cose.

È davvero contro la mia natura, come qualcuno a cui piace il caos e la spontaneità, ma funziona. Ora, il mio programma è ancora lento e spesso lo rompo. Ma semplicemente avendo un programma mi aiuta a iniziare e rimuove l’indecisione quando arriva il momento di tuffarsi effettivamente in un nuovo libro o videogioco. Ad esempio, utilizzo le poche ore in cui sono sveglio prima del lavoro per dipingere e disegnare nel mio album da disegno. È allora che mi sento naturalmente il più creativo ed entusiasta di dipingere. E ovviamente, se non ne ho voglia in certe mattine, non lo faccio. E va bene. Le mie pause pranzo sono un’occasione perfetta per lavorare su qualsiasi libro che sto leggendo in modo da poter usare il tempo dopo cena per giocare ai videogiochi.

Non è affatto un programma rigoroso che io avere a cui attenersi ogni giorno. Ma tracciare una linea temporale libera in cui gli hobby si adattano naturalmente è stato immensamente utile per stare al passo con le cose che amo. Un po’ di pianificazione, combinata con giochi che ti permettono di andartene felicemente, potrebbe fare miracoli fino alla tua prossima vacanza: a quel punto sarai in grado di tuffarti nel prossimo gioco open world senza alcuna distrazione.

—Nicole