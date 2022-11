I glitch di Pokémon Scarlet e Violet sono davvero esilaranti

Potresti aver già sentito: Pokémon Scarlatto e Viola hanno alcuni bug in loro.

I problemi variano dal pop-in, al ritaglio, ai problemi di frame rate. I Pokémon attraversano il terreno. I frame rate dei giochi sono così bassi che i movimenti dei personaggi sullo sfondo sembrano animazioni elementari di flip-book. Questi esempi sono solo alcuni dei tanti problemi che i giocatori hanno documentato dall’uscita del gioco. Le piattaforme di social media come TikTok e Twitter sono ora inondate di post virali che mostrano i bug più assurdi. Indipendentemente da come i fan si sentano riguardo al prodotto finale, quasi tutti possono essere d’accordo su una cosa: i glitch sono fottutamente esilaranti.

Mi è piaciuto guardare e condividere le clip dei bug tanto quanto mi sono divertito a giocare. Naturalmente, ci sono preoccupazioni sincere sulla giocabilità dei giochi – il mio gioco è andato in crash due volte – ma i glitch sembrano essere principalmente visivi, piuttosto che interruzioni del gioco, rendendoli più facili da ridere. Polygon ha deciso di raccogliere i glitch più divertenti che abbiamo visto finora.

Ecco un’icona che ha attraversato un attacco di fuoco, completamente indifferente.

Controlla il tuo NPC paldeano locale. Non stanno bene.

Questo Sprigatito potrebbe aver fumato un po’ troppo se capisci cosa intendo.

Addio Fuococo!

E qui ce ne sono alcuni più divertenti di personaggi che cadono nell’oblio.

Archivierei tutti questi video nella categoria “lieve orrore del corpo”.

Questo Ursaring voleva solo salutarti.

Le persone sono diventate creative su come esplorare il mondo aperto.

Ho salvato il meglio per ultimo. Ecco il mio preferito in assoluto che ho visto finora. Il video mostra un kaiju Delibird deforme in lontananza da una montagna innevata. Dieci su dieci, lo combatterei.