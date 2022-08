I giochi PlayStation Plus Game Catalog di agosto includono Bugsnax, Dead by Daylight

Sony ha annunciato i giochi che verranno aggiunti al catalogo giochi PlayStation Plus il 16 agosto per tutti i membri Extra e Premium. Come annunciato in precedenza, le aggiunte al titolo sono Yakuza 0, Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2, mentre Sony lavora per aggiungere otto giochi della serie gangster di Sega al suo servizio di abbonamento. (Yakuza: Come un drago è già stato messo a disposizione di tutti gli abbonati.)

Unirsi ai tre giochi Yakuza sarà un popolare gioco horror multiplayer Morto alla luce del giornoavventura co-op Ubisoft militaristica Ghost Recon Wildlandse affascinante gioco di raccolta di creature Bugsnax.

Il suggestivo sparatutto in prima persona di 4A Games Esodo della metropolitana verrà anche aggiunto, e vale la pena dare un’occhiata. Gli abbonati Extra e Premium avranno anche la possibilità di giocare al remake del 2020 di 1995 Square RPG Prove di Manae alcuni giochi di società: Uno, Follia di monopolioe monopolio più.

Il rinnovamento di PlayStation Plus da parte di Sony per competere meglio con l’Xbox Game Pass di Microsoft è in lavorazione, ma il suo catalogo di giochi sta diventando più forte di mese in mese. Luglio ha visto l’aggiunta del primo giorno del fenomeno felino Randagioche è entrato direttamente nella nostra lista dei migliori giochi nel catalogo giochi di PlayStation Plus.