I giochi multiplayer a schermo diviso non sono morti: ecco i nostri preferiti

Ciao!

Sono molto felice di uscire con una persona adorabile ed entrambi ci piace giocare ai videogiochi insieme, ma siamo anche poveri, quindi non possiamo permetterci più console o la connessione WiFi più potente. Per questo motivo amiamo giocare a schermo diviso o giochi generici a 2 giocatori, ma al giorno d’oggi è molto difficile da trovare e gli unici articoli che puoi trovare su Google sono sponsorizzati e mostrano gli stessi 3 giochi.

—Jeffrey “Mad For Multiplayer” Miller

Ciao, Jeffrey “Mad For Multiplayer” Miller! Sei nel posto giusto. Adoro i giochi cooperativi e mi lamento anche di quanto sia difficile trovare cooperative da divano. Certo, ci sono un sacco di giochi multiplayer in cui puoi giocare online, purché entrambi i giocatori ne possiedano una copia. Ma questo è un hobby costoso! Giocare a schermo diviso significa poter godere di più giochi, con un budget più snello. Ecco alcuni dei miei preferiti, in particolare quelli che danno a ogni giocatore la stessa quantità di potenza, invece di un giocatore principale e uno di assistenza, che sono giocabili su Nintendo Switch o PlayStation 4, come hai richiesto nel nostro modulo di invio Dear Polygon.

Nessuno salva il mondo è il gioco cooperativo da divano per Nintendo Switch più bizzarro e delizioso a cui ho giocato quest’anno. Il dungeon-crawler dei giochi di ruolo ti mette nei panni di un personaggio chiamato “Nessuno” che ha il compito di salvare il mondo (scioccante, lo so). Ma invece di far salire di livello questo piccoletto, sblocchi diverse “forme”, come una tartaruga, un fantasma o un mago, solo per citarne alcuni. E ogni modulo ha il proprio set di attacchi e vantaggi di esplorazione. Il mago può tirare fuori i conigli d’attacco da un cappello, mentre la tartaruga può nuotare nell’acqua, quindi sbloccare nuove creature significa anche esplorare nuove parti della mappa, grazie a queste funzionalità.

Tu e un amico combattete attraverso diversi dungeon e biomi in un mondo in stile Zelda, che ha piccole sciocche missioni legate a varie creature. Trasformati in un cavallo per innamorarti di un cavallo o travestiti da tre diversi tipi di umani per ingannare un negoziante. L’aumento di livello di una forma sblocca ulteriori attacchi ed effetti di stato e, soprattutto, puoi combinarli e abbinarli per il massimo del caos. Ho creato uno zombi che ha generato conigli d’attacco e morso le persone, mentre il mio ragazzo ha giocato come un fantasma con uno scatto di cavallo. L’assurdità aumenta a un ritmo sostenuto e il gioco è solo più divertente in buona compagnia.

Immagine: Studio Pixel Punk/Humble Games

A proposito di giochi criminalmente sottovalutati, Non vedente è un’altra gemma indie a due giocatori per Switch che è ancora meglio con un complice. In questo Metroidvania, interpreti un automa umanoide che ha bisogno di trovare una scorta costante di gemme medicinali per evitare un destino davvero orribile: diventare un “non vedente”, un robot senza cervello che non riconosce più gli amici e invece attacca chiunque a vista. Col passare del tempo, più personaggi in questo mondo intricato si trasformano nell’oscurità.

La cooperativa sul divano è di grande aiuto, come Non vedenteGli impegnativi enigmi in stile Zelda e i fantastici combattimenti contro i boss sono molto più facili con qualcuno che ti assiste. Anche la mappa del gioco è enorme e intricata, con tre livelli interconnessi che diventano più facili da navigare man mano che acquisisci nuove abilità, come lanciare shuriken di ghiaccio o cavalcare gigantesche trottole su cavi alti.

Immagine: Larian Studios

Anche tu dovere giocare a Divinità: peccato originale 2, che ha lo schermo diviso per un massimo di due giocatori su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Disclaimer: non ho provato questo schermo diviso – in effetti, non mi rendevo conto che fosse possibile fino a quando non ho fatto ricerche per questo pezzo – ma ho giocato un numero davvero indicibile di ore multiplayer. Fino a quattro possono giocare con il multiplayer online; puoi anche averne due su schermo diviso locale, con altri due attraverso il gioco online (anche se non c’è il gioco multipiattaforma).

Questo gioco di ruolo in stile Dungeons & Dragons consente a ogni giocatore di controllare da uno a due personaggi nel proprio gruppo (fino a un gruppo completo di quattro) in un’incredibile spedizione su un’enorme mappa fantasy piena di segreti. Il gameplay è una combinazione unica di movimento in tempo reale e combattimento a turni, che emula la sensazione del combattimento in stile D&D. Consiglierei di scegliere un personaggio fornito dal gioco per le loro fantastiche missioni della storia. I miei preferiti sono Lohse, un bardo carismatico anche lui veramente vuole esorcizzare quel demone malvagio che vive dentro di lei, e Fane, un “non morto” con un secco senso dell’umorismo e dita ossute che raddoppiano come una scorta infinita di grimaldelli.

Dato il tuo interesse per Stardew Valley e Spiritista, volevo anche condividere il nostro elenco di giochi di simulazione di gestione cooperativa. Li chiamerò menzioni d’onore, dal momento che molti di questi richiederanno a ciascuno di voi di possedere una copia, piuttosto che essere veri titoli cooperativi da divano. Detto questo, tendono ad essere meno costosi delle versioni in studio più grandi, il che si spera aiuti. Spero che questi regalino a te e al tuo partner ore di divertimento e gioia insieme. Viva la cooperativa da divano.