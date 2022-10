I giochi horror non sono mai stati così terrificanti

Ogni anno ha grandi uscite tentpole, come vari Assassin’s Creeds o un nuovo Call of Duty. Ma c’è un punto debole nel calendario di rilascio del gioco sotto forma di una fiorente scena di giochi horror. Molti di questi giochi hanno una durata breve, concentrandosi su un concetto agghiacciante o su un mostro dannoso, e sono divertenti da guardare quasi quanto lo sono da giocare. Ottobre è il momento migliore per i giochi spaventosi, ma se guardi attentamente, sono disponibili tutto l’anno. Spingono la media in avanti e sono i miei giochi personali dell’anno.

Un grande, carnoso gioco di ruolo open-world come Anello dell’Elden è pieno di personaggi terrificanti e colpi di scena misteriosi, ma trovo che le paure più avvincenti che si nascondono nel mio cervello provengano da esperienze più piccole e più focalizzate. E non sono solo. L’horror è il tag più popolare su itch.io, una piattaforma che tende a ospitare titoli più piccoli e più sperimentali. Ci sono anche giochi horror senza fine, come Morto alla luce del giorno o Phasmofobia, che sono divertenti da riprodurre più e più volte o da guardare mentre gli streamer tentano. Quando non ho il coraggio di farmi strada attraverso una campagna, o l’inclinazione a trovare tutti i finali e i segreti, posso dare un’occhiata a uno degli YouTuber o degli streamer di Twitch che esplorano il genere.

Immagine: comportamento interattivo

Uno dei migliori giochi horror usciti quest’anno è Chi è Lilla?, un’avventura punta e clicca con protagonista l’imbarazzante giovane William. Mentre il giocatore naviga attraverso la vita di William, deve regolare manualmente la sua espressione; non è bravo a farlo da solo, e guardare tutti con una faccia da poker inespressiva tende a spaventare gli altri.

Mentre il giocatore guida William durante una giornata a scuola, iniziano a sbucciare una terribile cipolla di omicidi, misteri e meta incontri tenuti ai margini del menu di salvataggio. Il giocatore discute i vari fini che incontrano con un intrepido detective. Non avevo giocato niente del genere Chi è Lilla? prima; il gancio inventivo mi ha attirato e inizialmente mi sono divertito a strappare il viso di William in espressioni sempre più sciocche. Non c’è niente come la gioia di averlo scoperto i denti e tirare indietro le palpebre e vederlo registrare come un sorriso amichevole.

Ma come una rana bollente, l’intrigo è cresciuto e sono rimasto incollato al mio computer finché non ho capito tutti i finali. Chi è Lilla? è un po’ brutto da vedere e scomodo da controllare, ma fa parte del suo fascino. È l’orrore al suo meglio: un mistero sempre più angosciante che rischia di inghiottire i personaggi e la città che lo circonda. Il giocatore è l’unico che riconosce il rischio; l’enigmatica Lila è libera di vagare a suo piacimento.

Immagine: Garage Heathen

Un altro fantastico gioco horror corto è L’assistente funerarioche ha una trama molto più spigolosa che serve ancora alcuni paure interessanti. L’assistente funerario interpreta Rebecca, che ha accettato un nuovo lavoro come assistente funeraria titolare in un’economia difficile. Si scopre che il suo nuovo posto di lavoro è pieno zeppo di demoni e ora deve affrontare i soliti compiti di prosciugare, ricucire e preservare i corpi umani mentre identifica e brucia i cadaveri infestati dai demoni. Questo gioco è apparso su Twitch a causa delle paure casuali e dei finali multipli, rendendo il percorso di ogni streamer leggermente diverso.

Chilla’s Art è uno studio di due fratelli che creano piccole esperienze horror mirate che spesso iniziano con situazioni banali. Nel 2022, lo studio ha rilasciato Il turno di chiusura, un gioco di simulazione di lavoro che diventa qualcosa di più sinistro. E se lavorassi in un negozio in stile Starbucks… e un cliente fosse un po’ troppo interessato a ottenere il tuo numero? Questo è un gioco breve, ma è un’esperienza riconoscibile che è avvincente e sconcertante.

Questi piccoli e concentrati orrori sono intensi e difficili da esplorare in un enorme titolo tripla A pensato per un vasto pubblico. I giochi indie tirano fuori al meglio queste idee nuove e straordinariamente terrificanti. Polmone di ferro mette il giocatore nel ruolo di un unico sottomarino operativo, che naviga attraverso gli oceani di sangue di una luna aliena. È un gioco breve, ma richiede una premessa assassina e viene eseguito in un modo profondamente snervante e da far rizzare i capelli.

Immagine: DarkStone Digital/DreadXP

C’è qualcosa di agghiacciante – e stranamente soddisfacente – nell’entrare in una sorta di terribile guaio in un videogioco. Essere rinchiusi in una stanza di motel soprannaturale, bloccati sul ciglio della strada o annegare in una rete sotterranea di tunnel claustrofobici è stranamente elettrizzante. E quando la mia determinazione vacilla, so che posso sempre rivolgermi ai flussi. Guardare qualcun altro cadere preda di uno spavento di salto o farsi strada di soppiatto davanti a un nemico terrificante è un’esperienza soddisfacente in sé e per sé.

È un ottimo momento per l’orrore e molti di questi giochi sono così facili da accedere e giocare. Queste esperienze brevi ma spaventose ti afferrano per il bavero, ti scuotono e poi ti gettano nel bosco. È bello vivere queste esperienze memorabili, anche se, a volte, sono seguite da incubi.