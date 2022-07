I giocattoli di Star Wars Jedi: Survivor mostrano il nuovo look di Cal Kestis all’SDCC 2022

Star Wars Jedi: Fallen Order i fan hanno ricevuto un piccolo aggiornamento sul sequel del gioco, Guerre stellari Jedi: sopravvissuto, venerdì al Comic-Con di San Diego, per gentile concessione di Hasbro e Lucasfilm. Il produttore di giocattoli è arrivato all’SDCC 2022 con una manciata di rivelazioni di giocattoli di Star Wars, tra cui nuove action figure basate su Cal Kestis e un paio di droidi dall’aspetto familiare, come appariranno in Star Wars Jedi: Sopravvissuto. E sembra il passare del tempo in mezzo Sopravvissuto e Ordine caduto si rifletterà chiaramente sul viso del giovane Cal, che ora sfoggia la barba.

Mentre Cal sembrava ben rasato nel primo teaser di Star Wars Jedi: Survivor, nella sua forma di action figure di plastica da 3,75 pollici, ha un po’ di collottola e sta facendo il pieno di calore. Cal è dotato sia di una spada laser blu che di un semplice blaster nella sua nuova statuetta di Star Wars: The Vintage Collection, in arrivo nell’estate 2023. Il suo amico BD-1 è incluso, ovviamente.

Vista a griglia

Hasbro ha anche rivelato un paio di giocattoli droidi di Star Wars Jedi: Sopravvissuto al Comic-Con di San Diego, il droide da battaglia B1 e il droide di sicurezza KX, entrambi parte della linea Star Wars: The Black Series. Quei droidi dell’era prequel provengono da La minaccia del Fantasma e Ladro Unorispettivamente e torneranno come probabile carne da cannone nel nuovo gioco di Star Wars di Respawn Entertainment.

Ecco uno sguardo a entrambe le figure da 6 pollici, che dovrebbero arrivare entrambe nella primavera del 2023:

Vista a griglia

Vista a griglia

Il prossimo viaggio di Respawn nella galassia di Star Wars è ambientato cinque anni dopo gli eventi di Ordine cadutocon Cal e BD-1 ancora inseguiti dall’Impero come uno degli ultimi Jedi rimasti. Jedi: sopravvissuto “amplierà il combattimento dinamico della serie in modi nuovi e innovativi” e Cal imparerà nuove abilità e amplierà la sua connessione con la Forza.

Star Wars Jedi: Sopravvissuto sarà rilasciato su PlayStation 5, PC Windows e Xbox Series X nel 2023.

Puoi trovare tutta la copertura di Polygon di notizie, trailer e altro di SDCC 2022 qui.