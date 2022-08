I giocatori di Tower of Fantasy riceveranno Dark Crystals gratuiti a seguito di problemi con il server

Tower of Fantasy è ora disponibile per tutti, in teoria. I problemi di connessione hanno afflitto il gioco il giorno del lancio, con errori di “sconnessione dal server” e “server in manutenzione” che si sono verificati per molti giocatori. Lo sviluppatore Hotta Studio sta cercando di rimediare a questi problemi offrendo ai giocatori alcuni omaggi.

In una lettera ai giocatori sul sito ufficiale del gioco, lo studio ha riconosciuto questi problemi ma ha sottolineato che la maggior parte è stata affrontata a questo punto. “Al momento, i problemi relativi alla coda, alla disconnessione e all’impossibilità di registrarsi e accedere sono stati tutti risolti”, si legge nella lettera. “Altri problemi verranno risolti entro le prossime 48 ore”. Anche così, i giocatori riceveranno alcune risorse gratuite come scusa per i problemi incontrati.

Se ti registri al gioco entro la fine della giornata (UTC) di giovedì 11 agosto, riceverai 600 Dark Crystals. La lettera spiega che 300 sono scuse per errori del server e gli altri 300 sono scuse per problemi di accesso e registrazione dell’account. Questi verranno inviati alle caselle di posta dei giocatori qualificati “entro 24 ore” dall’avviso di Hotta. Inoltre, chiunque si registri entro la mezzanotte UTC di mercoledì 17 agosto riceverà un bonus di 10 Nuclei d’Oro. Ciò significa che hai quasi un’intera settimana per registrarti e ottenere l’oro dal giorno del lancio.

Questa non è la prima volta che i giocatori di Tower of Fantasy ricevono omaggi, pensando che l’ultimo lotto fosse una promozione piuttosto che un trucco. La pre-registrazione per il gioco è qualificata per alcuni bonus che possono essere richiesti ora che il gioco completo è uscito. È disponibile per giocare su PC, iOS e Android; tuttavia, al momento non è prevista alcuna versione per console.

Se hai bisogno di più risorse di quelle che comportano queste offerte gratuite, possiamo aiutarti. Chi ha voglia di una gita in spiaggia può trovare conchiglie e capesante per varie ricette di pesce.