I giocatori di Splatoon 3 non possono entrare nella parte più importante di Splatfests

I giocatori di Splatoon 3 hanno lottato per entrare nelle battaglie di Tricolor Turf War dall’inizio della seconda metà di Gear vs. Grub vs. Fun Splatfest. I giocatori sul subreddit di Splatoon 3 hanno riferito di aver aspettato fino a due ore per una partita tricolore e di non averne una. Tuttavia, Nintendo ha avvertito in anticipo i giocatori che ciò sarebbe accaduto a causa del feedback del World Premiere Splatfest.

Nell’agosto 2022 durante Splatoon 3 Direct, Tricolor Turf War è stata la più grande notizia uscita da quella trasmissione. La possibilità per tutte e tre le squadre di affrontarsi durante la seconda metà di uno Splatfest invece di avere il 4v4 standard è stata interessante. Chiunque fosse la squadra vincitrice al primo tempo era la squadra in difesa e aveva quattro dei suoi giocatori contro le altre due squadre con due giocatori per parte. La squadra vincitrice ha dovuto difendere l’Ultra Signal dalle squadre avversarie. Se non lo facessero, un mucchio di inchiostro del nemico sarebbe schizzato su tutto il palco. Nintendo ha deciso che la modalità sarebbe stata di tre minuti di divertimento caotico per tutte le parti e i giocatori erano entusiasti di provarla.

[Notification] Nel prossimo Splatfest, ridurremo la frequenza delle battaglie di Tricolor Turf War rispetto all’anteprima mondiale di Splatfest. Gli utenti possono incontrare più spesso battaglie regolari di Turf War anche se scelgono Tricolor Battle. Continueremo a migliorare il nostro sistema di matchmaking! — Splatoon Nord America (@SplatoonNA) 13 settembre 2022

Tuttavia, quando i giocatori sono stati finalmente in grado di testare la nuova modalità di gioco durante il World Premiere Splatfest, è stato un fallimento. Molti giocatori che erano nella squadra di testa, Team Scissors, si sono lamentati di quanto fosse sbilanciata la modalità. Se una delle squadre perdenti, Team Rock o Team Paper, otteneva l’Ultra Signal anche solo una volta, era incredibilmente difficile per la squadra in difesa tornare. Anche i membri delle altre squadre hanno postato quanto fosse ingiusto.

Ciò ha indotto l’account Twitter ufficiale di Splatoon a pubblicare che il prossimo Splatfest avrà una frequenza ridotta delle battaglie di Tricolor Turf War rispetto alla prima mondiale. Anche se può sembrare una benedizione, sembra che l’abbiano modificata troppo. Dovremo vedere se il feedback dei giocatori da questo Splatfest farà sì che l’azienda incasini ulteriormente con la frequenza delle battaglie di Tricolor Turf War.