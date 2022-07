I giocatori di Persona 5 non riceveranno un aggiornamento gratuito per PS5

Mentre la notizia di Persona 5 Royal finalmente trasferita su Xbox, Nintendo Switch e PC è stata probabilmente più eccitante, Atlus ha anche confermato che il gioco vedrà una riedizione su PlayStation 5. Naturalmente, coloro che già possiedono Persona 5 Royal su PlayStation 4 si è chiesto se questo significa che avranno diritto a un aggiornamento gratuito di nuova generazione.

Sfortunatamente, si scopre che non è così. Una pagina delle domande frequenti sul sito Web ufficiale giapponese per la serie Persona risponde ad alcune domande chiave sui port imminenti e sebbene stiamo utilizzando Google Translate, afferma senza mezzi termini che non esiste alcun percorso di aggiornamento per i possessori di PlayStation. Aggiunge “Saremmo grati se potessi acquistare Persona 5 Royal per PlayStation 5 quando giochi con PlayStation 5”.

È improbabile che questo vada bene per i fan che hanno già acquistato il gioco a prezzo pieno al dettaglio quando è stato lanciato nel 2020. In effetti, ci sono molti che lo hanno tecnicamente acquistato due volte se includi Persona 5 alla vaniglia del 2017, e ora Atlus sta chiedendo loro di comprarlo una terza volta e nemmeno con uno sconto.

Atlus non è l’unico colpevole di questo. Quest’anno, Sony ha deciso che non avrebbe offerto aggiornamenti gratuiti da PS4 a PS5 per le sue versioni proprietarie come Gran Turismo 7 e God of War: Ragnarok, addebitando invece ai clienti $ 10 in più se volessero passare dalla versione PS4 alla versione PS5 . Tuttavia, sviluppatori ed editori di terze parti non sono obbligati a questa regola, quindi la decisione di Atlus è interamente sua. Confronta questo con l’offerta di Microsoft, dove l’acquisto di un gioco per Xbox One ti dà diritto alla versione Xbox Series X e viceversa.

Vale la pena notare che la versione PS5 di Persona 5 Royal non dovrebbe avere nuove funzionalità o contenuti che non erano presenti nell’originale. Tuttavia, secondo quanto riferito, verrà fornito con tutti i 45 pacchetti DLC (come costumi dei personaggi e Persona extra) senza costi aggiuntivi. Questo vale anche per le versioni Xbox, Switch e PC.

Persona 5 Royal verrà lanciato per PS5, Xbox, Switch e PC il 21 ottobre. Persona 4 Golden e Persona 3 Portable arriveranno in un secondo momento. Tuttavia, mentre arriveranno su PS4, Xbox, Switch e PC, Atlus non li porterà su PS5.