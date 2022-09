I giocatori di MultiVersus stanno segnalando un bug Gizmo rivoluzionario

Il nuovo aggiornamento di MultiVersus ha apportato un sacco di modifiche al sistema hitbox/hurtbox del gioco, al sistema di proiettili e ha introdotto il nuovo tenero personaggio: Gizmo dal Gremlin serie. Gizmo, rilasciato come personaggio di supporto per la modalità 2v2 del gioco, doveva portare una raffica di adorabile gentilezza alla tua squadra con le sue abilità e abilità nel canto. Ma invece, i giocatori hanno trovato un bug subdolo che interrompe il gioco che rende Gizmo un po’ meno utile.

Inserito dall’utente Twitter @Soudox11, secondo quanto riferito c’è un bug con lo speciale di Gizmo che lo fa scomparire sotto la mappa, trasformando la partita in un 1v2. Essendo un gioco a squadre, le conseguenze della perdita del tuo alleato per la partita sono ovvie, il che rende questo un bug piuttosto devastante.

È difficile vedere come replicare questo bug, ma il video mostra Wonder Woman che combatte una battaglia in salita contro Harley Quinn e Shaggy da solo, con Gizmo introvabile. Gizmo’s Up Special è “Gizmo-A-Go-Go”, che gli consente di attaccarsi alla schiena di un alleato e rimuovere i debuff. Puoi anche usare le sue altre mosse e attacchi mentre sei in questo stato. Puoi anche vedere nel video che la squadra blu non ha perso la vita, il che significa che Gizmo dovrebbe combattere al fianco di Wonder Woman.

Il più recente aggiornamento di MultiVersus, oltre a Gizmo, ha visto un cambiamento nelle hitbox, nelle ferite e nei proiettili del gioco. Personaggi come Arya e Bugs Bunny hanno anche visto alcuni aggiustamenti del bilanciamento, oltre a molti dei vantaggi del gioco.