I giocatori di Keqing adorano il nuovo elemento Dendro di Genshin Impact

Tutti salutano la regina dei gatti. Keqing, uno dei personaggi a 5 stelle più comunemente posseduti in Genshin Impact, ha finalmente un posto favorevole nella meta del gioco. Grazie all’elemento Dendro, i suoi giorni da 5 stelle Electro trascurati sono finiti… per ora.

Molti personaggi Electro oltre a Keqing possono innescare costantemente reazioni elementali. Si distingue semplicemente perché è il primo personaggio a 5 stelle di molti giocatori ed è costantemente disponibile sullo stendardo standard. Inoltre, il numero di reazioni aggravate che può causare con il suo Elemental Burst supera le altre opzioni a basso budget. I possessori di Keqing di lunga data possono vedere il drastico cambiamento nella sua produzione di danni quando è coinvolto Dendro.

Nei giorni prima di Dendro, la consueta esperienza di Keqing era così: l’avresti ottenuta dopo aver perso un 50/50 su uno stendardo dell’evento, o come 5 stelle sullo stendardo standard. Potrebbe portarti attraverso il 12° piano dello Spiral Abyss, forse anche l’intero gioco se la usassi bene. Ma ogni volta che hai risparmiato abbastanza gemme da estrarre per qualcuno più OP, Keqing è diventata una vecchia notizia. Addio ragazza gatto, ciao signora del seno della spada!

“Keqing è il miglior Electro per qualsiasi principiante. Tempo di recupero veloce. Elettroinfusione. Traversata. Attacco veloce. Può usare Black Sword. Ha invincibilità. Kawaii,” Genshin ha detto il giocatore John Veldad a Polygon. “In termini di danni, è nella media. In termini di versatilità, è di alto livello”.

Prima dell’ultimo aggiornamento, il Genshin Impact La comunità generalmente trattava Keqing come un “DPS per principianti”, un personaggio da usare fino a quando non si poteva trovare qualcuno migliore. In un thread di Reddit iniziato descrivendola come il “peggiore DPS a 5 stelle”, i giocatori hanno elencato le loro lamentele, incluso l’alto costo di resistenza per le sue abilità, la sua tendenza a respingere i nemici, le sue costellazioni indesiderabili e il suo elemento: Electro .

Altro Genshin Il giocatore, Lowe Toserero, ha condiviso pensieri simili con Polygon su com’era interpretare Keqing Genshin ImpactSono i primi giorni.

“Ora è molto più praticabile rispetto a quando i giocatori la usavano per Overload e Electrocute comp. Ora che la reazione di Dendro è stata aggiunta, la sua mancanza di DPS è coperta dalla reazione di Dendro”, ha detto Toserero. “Ho usato Keqing intorno a 1.2-1.3 ma il suo moltiplicatore Burst è piuttosto basso e il suo unico attacco ad alto rendimento è l’attacco caricato. Ora, la sto usando per un po’ di tempo più lungo.

Keqing ha avuto un momento difficile rispetto a personaggi più potenti come Raiden Shogun, che eccelle nelle composizioni di più squadre grazie alla sua costante applicazione Electro, alla generazione di particelle di energia e ai buff. È un personaggio Electro a 5 stelle come Keqing, ma il suo Burst aumenta con la quantità di danni che i suoi compagni di squadra fanno con i loro Burst. Keqing non è pensato per riempire la stessa nicchia, però. È sempre stata pubblicizzata come Physical DPS o Electro DPS.

Il suo ruolo di Electro DPS ora può competere con altre scelte migliori quando è accoppiata con i compagni di squadra di Dendro. Un utente di Twitter ha mostrato la sinergia di Keqing con Dendro Traveller contro il boss di Magatsu Mitake Narukami no Mikoto. Quando Keqing fa scoppiare il suo Burst, il danno aggravato dalla combinazione di Electro con Dendro mangia almeno la metà della salute rimanente del boss. Per essere più precisi, i suoi compagni di squadra e le nuove reazioni di Dendro l’hanno “buffata” ufficiosamente.

accettalo: keqing è il tuo principale ora head up, 4 thundersoother è tecnicamente BiS ma non ce l’ho da mostrare in questo video ltnk⬇️ pic.twitter.com/eVC7IW0MuY — Braxophone, #1 Yoimiya NA (reale) (@braxophone) 26 agosto 2022

“Keqing, Fischl, Dendro MC, Kazuha/Saccarosio rendono Keqing praticabile e in realtà piuttosto forte grazie alla velocità d’attacco di Keqing. Keqing ha vinto questa patch fr”, ha affermato Braxophone, a Genshin Impact creatore di contenuti, in un post su Twitter. Tuttavia, pensa anche che abbia bisogno di Fischl per raggiungere il suo pieno potenziale.

“Certo, ora è brava da sola con Dendro, ma il motivo per cui dico che è stata effettivamente eliminata è a causa delle sue interazioni con Fischl oltre al suo nuovo livello di potenza regolare”, ha spiegato in un altro tweet. Nonostante quelle critiche, generalmente vedeva l’aggiornamento come una “vittoria” generale per l’alimentazione di Keqing. Inoltre, Keqing non è l’unico DPS a 5 stelle che fa affidamento su Elemental Reactions. Molti di loro lo fanno, inclusi Hu Tao, Diluc e Klee.

Come ha scritto un utente di Twitter in una discussione recente su Genshin Impact‘s meta: “Keqing ha bisogno di Dendro nello stesso modo in cui Hu Tao ha bisogno di Hydro. Se Hydro… o anche se XQ non esistesse, Hu Tao sarebbe un personaggio terribile”. Hu Tao si basa principalmente sul DAN pirotecnico della sua abilità elementale in combinazione con le reazioni Idro/Vaporizzazione. In questo caso, Dendro Traveller è lo Xingqiu di Keqing.

È difficile prevedere se Keqing rimarrà a favore del presunto utente di armi ad asta Electro a 5 stelle Cyno all’orizzonte. Alla domanda sulla longevità della sua popolarità, il principale di Keqing Ralph Marbibi ha detto che probabilmente non sarebbe durata a lungo.

“Penso che quelli che capiscono Dendro e quelli a cui piace provare altri comp la userebbero comunque”, ha detto Marbibi, che ha guidato Keqing da allora Genshin Impact 1.0, “ma ad essere onesti, a molte persone piace vedere numeri più grandi e sento che molte persone continuerebbero ad attenersi a cose come le composizioni di Vaporize”.