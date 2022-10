I giocatori di FIFA 23 hanno trovato un modo per intrufolarsi nella Coppa del Mondo prima del previsto

La serie FIFA di EA Sports è una delle più popolari al mondo, e spesso guadagna miliardi di dollari per l’azienda. FIFA 23 non è stato diverso. Con così tanti giocatori collegati al gioco, di solito non ci vuole molto prima che gli errori vengano condivisi abbastanza rapidamente. Ad esempio, i giocatori hanno scoperto oggi che quelli su PlayStation 5 erano in grado di utilizzare una funzione specifica della console, il menu Attività PS5, per accedere al prossimo aggiornamento del gioco in concomitanza con la Coppa del Mondo del Qatar 2022.

Il menu Attività ha lo scopo di aiutare il giocatore a navigare in un gioco con una serie di cose diverse da fare e aiutarlo a tenere traccia di ciò che è rimasto nel gioco, ma sembra che questa volta abbia sbloccato alcuni menu nascosti.