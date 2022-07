I giocatori di Fall Guys stanno accidentalmente acquistando oggetti e non hanno ricevuto rimborsi (AGGIORNAMENTO)

AGGIORNARE: L’account Twitter di Fall Guys ha invertito la rotta e fornirà rimborsi ai giocatori che hanno accidentalmente acquistato cosmetici dal negozio di articoli in-game. Epic Games ha anche fornito a Gamepur la seguente dichiarazione: “Ciò che sta accadendo nel gioco non è previsto e lo stiamo attivamente risolvendo. Anche la risposta del servizio clienti non è stata accettabile e offriremo un rimedio a tutti gli interessati”.

La storia originale è dopo il tweet incorporato di seguito.

Abbiamo ascoltato il tuo feedback sugli acquisti accidentali e ci dispiace! Per farlo bene: ✨ Stiamo migliorando il design del negozio per evitarlo✨ Tutte le richieste di rimborso per i cosmetici dal 21 giugno 2022 saranno soddisfatte fino a quando non miglioreremo il negozio✨ Diamo a tutti GRANDIS 👇 pic.twitter.com/L7Bsz9nbg8 — Ragazzi autunnali… GRATIS PER TUTTI! 👑 (@FallGuysGame) 15 luglio 2022

Abbiamo tutti avuto acquisti d’impulso, sia nella vita reale che nei videogiochi, di cui ci rammarichiamo, ma in quei casi puoi solo incolpare te stesso. Al momento non è proprio il caso dei giocatori di Fall Guys, che si trovano ad essere accusati di oggetti cosmetici con cui non volevano nemmeno cominciare. Più giocatori hanno riferito che quando tentavano di visualizzare in anteprima un oggetto nel negozio in-game, avrebbero invece acquistato accidentalmente l’oggetto.

Non è nemmeno un evento raro. Come notato da VGC, oltre 100 giocatori hanno condiviso le loro lamentele, con le loro lamentele raccolte in un unico thread Reddit per gentile concessione di hold_my_cocoa, che desidera diffondere consapevolezza e mettere in guardia i giocatori ignari.

Imparentato: Le skin crossover Fall Guys Fatal Fury di Mai Shiranui e Terry Bogard trapelano

Ciò è chiaramente causato da un bug di qualche tipo, quindi le persone interessate hanno contattato lo sviluppatore Mediatonic chiedendo potenziali rimborsi. Fall Guys non ha una politica per i rimborsi e, sfortunatamente, è Mediatonic che sembra intenzionata a sostenere indipendentemente dalle circostanze.

In un’e-mail condivisa da uno dei giocatori interessati, l’utente di Reddit ChunkyPeat, il supporto dei giocatori di Fall Guys nega persino che ci sia un problema con il negozio in-game, insistendo essenzialmente sul fatto che gli acquisti effettuati non sono accidentali.

“Hai affermato che si tratta di un ‘acquisto con errori’ e di un ‘problema noto.’ Nessuna di queste cose è il caso. L’acquisto è stato fatto da te, non un bug. Che fosse intenzionale o meno, questo è ancora il caso. Questo non è un “problema noto” perché non è un problema. Gli oggetti non possono essere acquistati automaticamente dal sistema, richiedono sempre l’input del giocatore. Anche in questo caso, accidentale o meno, hai inserito questo input e acquistato l’oggetto”, si legge nell’e-mail.

Non sorprende che la risposta non sia andata bene con gli altri, con alcuni che l’hanno definita poco professionale e “orribile”. Alcuni hanno condiviso le proprie esperienze con il team di supporto e affermano di essere stati ugualmente cattivi e inutili. Altri sostengono che se questo non è un bug, allora è una funzionalità progettata essenzialmente per derubare i giocatori. Ad ogni modo, nessuno è soddisfatto della posizione dello sviluppatore in merito.

È stata persino suggerita un’azione legale, anche se è troppo presto per dire se ciò andrà effettivamente da qualche parte. Se una parte sufficiente del pubblico principale solleva un polverone su questo sui social media, Mediatonic e l’editore Epic Games potrebbero essere costretti a emettere rimborsi.