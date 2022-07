I giocatori di Fall Guys segnalano in massa acquisti accidentali di cosmetici

Alcuni Ragazzi autunnali i giocatori affermano di essere colpiti da numerosi acquisti non intenzionali durante la navigazione nel negozio del gioco battle royale free-to-play e che Mediatonic non rimborserà tali acquisti.

L’utente di Reddit hold_my_cocoa ha creato un enorme thread sul Ragazzi autunnali subreddit, che raccoglie un elenco di giocatori che hanno perso Show Bucks (la valuta premium del gioco) o hanno effettuato acquisti accidentali nel negozio di cosmetici del gioco.

Secondo gli account dei giocatori, Ragazzi autunnali i giocatori hanno riscontrato problemi in cui, durante l’anteprima di un oggetto cosmetico, il gioco lo acquisterà automaticamente. Normalmente questa sarebbe solo una piccola comodità, ma a quanto pare Mediatonic ha una politica di non rimborsi e i giocatori che affermano di aver contattato l’assistenza clienti per i rimborsi sono stati respinti.

Il post di Reddit contiene un lungo elenco di giocatori con presunti problemi Ragazzi autunnali‘ nel negozio di gioco e il thread continua offrendo un’ampia varietà di avvisi. Presumibilmente, ci sono situazioni in cui il gioco salta la richiesta di “conferma acquisto”, incluso il ritorno al gioco dopo aver chiuso con l’alt-tab. Alcuni giocatori hanno persino riferito che i loro Show Bucks sono scomparsi dopo aver giocato alla versione Nintendo Switch del gioco. Il thread ha collegamenti ad altri post di Reddit in cui i giocatori espandono questi reclami, molti dei quali offrono prove video.

Polygon ha contattato Mediatonic in merito ai problemi e per confermare che le risposte di supporto del giocatore sono autentiche e aggiornerà questo post quando la società risponderà.

Aggiornare: Un portavoce di Mediatonic ha risposto alla nostra richiesta con la seguente dichiarazione: “Ciò che sta accadendo nel gioco non è previsto e lo stiamo attivamente risolvendo. Anche la risposta del servizio clienti non è stata accettabile e offriremo un rimedio a tutti gli interessati”.

Anche l’account Twitter di Fall Guys ha twittato delle scuse.

Abbiamo ascoltato il tuo feedback sugli acquisti accidentali e ci dispiace! Per farlo bene: ✨ Stiamo migliorando il design del negozio per evitarlo✨ Tutte le richieste di rimborso per i cosmetici dal 21 giugno 2022 saranno soddisfatte fino a quando non miglioreremo il negozio✨ Diamo a tutti GRANDIS pic.twitter.com/L7Bsz9nbg8 — Ragazzi autunnali… GRATIS PER TUTTI! (@FallGuysGame) 15 luglio 2022

Il team sta lavorando per risolvere il negozio per evitare che si verifichino questi problemi e offrirà rimborsi per le persone colpite (risalenti al 21 giugno) fino a quando i problemi del negozio non saranno risolti. I fan riceveranno anche un nuovo costume come scusa.