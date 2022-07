I giocatori di Elden Ring usano i “tagliapizza” per distruggere Malenia in meno di 30 secondi

Ormai, ogni giocatore di Elden Ring dovrebbe avere molta familiarità con Malenia, Blade of Miquella. È generalmente considerata il boss più difficile da battere nell’intero gioco. Dall’uscita del gioco, abbiamo visto molti video che mostrano la sua sconfitta con strategie creative. Il più recente di questi proviene dall’utente Reddit esplicitoiguana.

Hanno condiviso un video della loro strategia “di formaggio” sul subreddit di Elden Ring. Affrontando Malenia come un trio cooperativo, espliciteiguana e due amici si precipitano con Ghiza’s Wheel, scherzosamente chiamato dalla folla di Elden Ring come “il tagliapizza”. È un’arma colossale con una ruota di lame attaccate a un’estremità, che consente ai giocatori di tenere l’arma in posizione e distruggere nemici, boss e altri giocatori allo stesso modo sanguinando rapidamente i danni da sanguinamento.

Con tre ruote puntate su Malenia contemporaneamente, è ridotta a pezzi in uno stato di stordimento, terminando la sua prima fase in meno di 30 secondi. Considerando quanto sia difficile normalmente, è molto catartico da guardare. Non riusciamo a vedere la seconda metà del combattimento, ma si spera che anche la sua forma di Dea della putrefazione sia stata eliminata rapidamente.

Non molto tempo fa, abbiamo visto un altro membro di Reddit affrontare Malenia con una build progettata per imitare Geralt di Rivia di The Witcher. Molti giocatori hanno trasformato questo particolare combattimento con i boss in un progetto passionale. Il più importante di questi è Let Me Solo Her, un lodato membro della comunità di Elden Ring che ha collezionato 1.000 uccisioni contro Malenia.

La spadaccina è stata anche oggetto di diversi mod. La serie di Souls YouTuber Garden of Eyes l’ha contrapposta a tutti i principali boss del gioco, molti dei quali decima in pochi secondi. Un altro giocatore ha sostituito tutti i nemici nel gioco con Malenia in una sfida estremamente audace. Sorprendentemente, sono comunque riusciti a batterlo.