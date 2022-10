I giocatori di Destiny 2 celebrano il Festival of the Lost con alcune graziose sculture di zucca

Infine, abbiamo una zucca basata su Headless dell’utente Jovios. È un design più semplice rispetto ai nostri altri due esempi, con solo un terzo occhio aggiunto a un jack-o-lantern sorridente standard, ma ricorda decisamente i nemici spettrali che i Guardiani possono combattere in Haunted Sectors di Destiny 2. Tutto sommato, questi tre intagli di zucca sono ottimi esempi della creatività della comunità.

Per quanto riguarda il Festival of the Lost, l’evento annuale si svolgerà da ora fino all’8 novembre. Il festival si concentra sempre su cose spettrali, ma la celebrazione di quest’anno è tutta incentrata sugli scrittori di fantasmi letterali. I nemici spettrali possono rilasciare pagine spettrali, che possono quindi essere trasformate in pagine manifestate. Questi servono come valuta per sbloccare la tradizione nel Libro dei Dimenticati.

Oltre a raccogliere le pagine spettrali, i giocatori possono anche indossare una maschera Starhorse e ottenere Candy, un’altra valuta speciale per Festival of the Lost. Qualsiasi giocatore che completerà tutte le sfide dell’evento guadagnerà il titolo di Ghost Writer, legato al tema della pagina.