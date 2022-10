I giocatori di Apex Legends dicono che le emote “pay-to-win” ti rendono temporaneamente inattaccabile

Apex Legends ha fatto molto per lasciare il segno nello spazio battle royale, con particolare attenzione agli elementi sparatutto di eroi e al gameplay di squadra di tre persone che lo distingue dai suoi concorrenti. Un modo in cui si adatta decisamente alla linea della festa, tuttavia, è l’abbondanza di oggetti cosmetici resi disponibili per l’acquisto da parte dei giocatori nel corso degli anni, che vanno dai costumi ai reskin delle armi e alle emote. Finora, così standard, ma dove Apex Legends diverge è nell’ingiusto vantaggio che una manciata delle sue emote apparentemente offre ai suoi giocatori.

YouTuber Skeptation ha recentemente sottolineato che alcune emote di planata disponibili per l’acquisto in Apex Legends offrono ai propri utenti l’opportunità di scomparire temporaneamente e riapparire, rendendole difficili da vedere e apparentemente ancora più difficili da sparare. L’ultima emote che ha fallito in questa pratica è la nuova emote di paracadutismo “Flaunt It” di Loba, che vede il suo flashstep tra alcuni punti mentre plana, portando i giocatori a lamentarsi di quanto sia difficile da colpire durante l’esecuzione dell’emote.

Lo scetticismo sottolinea, tuttavia, che questo è tutt’altro che una nuova questione. Chiama in particolare due emote per aver concesso ai propri utenti un vantaggio ingiusto, entrambe utilizzabili da Wraith. “Think Fast” vede Wraith saltare “anche più di Loba”, nelle parole dello YouTuber, mentre “Perpetual Motion”, che fa sbandare Wraith attraverso un paio di portali, secondo quanto riferito ha momenti in cui è del tutto inattaccabile, anche se tu può ottenere una perlina su dove dovrebbe essere.

I vantaggi potrebbero sembrare scarsi, ma è difficile negare che ci siano. Entrare in azione è una parte piccola ma cruciale di un round di Apex Legends e riuscire a ottenere anche il più piccolo vantaggio potrebbe far pendere la bilancia a favore della tua squadra. Non è passato molto tempo da quando Respawn ha dovuto affrontare alcune skin per armi che sembravano dare un vantaggio ai giocatori, ma non si sa ancora se ha in programma di modificare queste emote. Pertanto, i giocatori dovrebbero stare attenti ai cieli durante l’imminente evento Fight or Fright di Apex Legends.