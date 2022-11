I frustrati giocatori di God of War Ragnarok vogliono che i compagni smettano di giocare sul sedile posteriore

God of War Ragnarok è diventato uno dei giochi più apprezzati nella memoria recente grazie alla sua storia coinvolgente e al gameplay facile da afferrare. Sia i fan occasionali che i critici lo hanno universalmente elogiato per quasi tutti i suoi aspetti sin dalla sua uscita all’inizio di novembre. Tuttavia, una particolare meccanica di gioco è diventata un leggero fastidio per coloro che giocano con l’ultima puntata norrena di Santa Monica Studio.

Imparentato: I giocatori di God of War Ragnarok si divertono troppo a far rimbalzare l’ascia del Leviatano in giro

“Gioco sul sedile posteriore” è il termine che è stato spesso utilizzato per descrivere il fenomeno che si è verificato frequentemente in God of War Ragnarok. Se non hai familiarità con la frase di cui sopra, ciò che essenzialmente significa è uno spettatore che non fa altro che commentare ogni mossa che fa il giocatore. A parte quello che fa commenti, diventa un’esperienza incredibilmente faticosa per tutte le persone coinvolte.