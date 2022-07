I Fatui Harbiners di Genshin Impact e la loro tradizione, hanno spiegato

Genshin Impact lo sviluppatore Hoyoverse ha rilasciato un teaser trailer che ha dato ai fan uno sguardo a uno dei gruppi di cattivi più vili del gioco: i Fatui Harbingers. I supercriminali sono tanto malvagi quanto caldi e il teaser ha introdotto una vera festa di nuovi personaggi per i fan su cui ossessionarsi. I mesi che hanno preceduto l’aggiornamento 3.0 Sumeru del gioco sono stati pieni di fughe di notizie e questa rivelazione è stata una gradita sorpresa per i fan, mettendo finalmente i volti ad alcuni dei personaggi più famigerati del gioco.

Finora dentro Genshin Impact abbiamo conosciuto solo tre Araldi: la Signora, Scaramouche e Childe. Ce ne sono 11 in totale, il che significa che Hoyoverse ha rivelato otto nuovi personaggi in pochi minuti. Anche se può sembrare molto da perdere in una volta, il gioco è stato costantemente aggiornato fino alla loro rivelazione attraverso la sua tradizione. Ecco tutto ciò che sappiamo finora sugli Araldo di Fatui per aiutarti a rinfrescarti su questi personaggi mentre ci dirigiamo verso l’aggiornamento 3.0.

[Ed note: The article contains spoilers for events that take place in the Inazuma archon quest line. You might not want to read if you’re not up to date on the story through the game’s 2.7 update.]

Cosa sta succedendo nel trailer?

Il trailer sembra aver luogo qualche tempo dopo gli eventi dell’attuale ricerca principale. A questo punto, il Viaggiatore si è avventurato nell’Abisso dopo aver aiutato a risolvere il conflitto interno nella regione di Inazuma, e il Decreto Sakoku è stato revocato. Lo sappiamo perché il trailer ritrae gli Araldo che si radunano per piangere la perdita della loro compagna, la signora. Potente combattente, la Signora fu battuta in battaglia dal Viaggiatore e poi uccisa dal leader di Inazuma, il Raiden Shogun. Il Viaggiatore e lo Shogun avevano precedentemente scoperto un complotto Fatui che aveva trasformato lo Shogun contro il suo stesso popolo.

Immagine: Hoyoverse

Il trailer fa debuttare frammenti di ogni personaggio, con alcuni litigi tra il gruppo, poiché la tensione è alta sulla scia della morte della signora. Tuttavia, il loro leader, Pierro, interviene: “Che ogni degno sacrificio sia scolpito nel ghiaccio, e con questa nazione duri per sempre. Nel nome di Sua Maestà, la Tsaritsa, prenderemo l’autorità dagli dei”.

Cos’è il Fatui?

Nel mondo del gioco, il Fatui è una delegazione di diplomatici della terra settentrionale di Snezhnaya, che è governata dall’arconte Cryo, l’elementale del ghiaccio, lo Tsaritsa. (La terra sembra essere ispirata alla Russia, ma non conosciamo i dettagli poiché non fa ancora parte del gioco.) Il Fatui rappresenta gli interessi della Tsaritsa all’estero e, sebbene l’organizzazione sia formalmente nota come delegazione diplomatica, spesso mina il funzionamento interno di altre nazioni.

A questo punto, il Fatui sta lavorando verso una sorta di obiettivo oscuro che implica l’uso del potere degli dei. Finora, i Fatui Harbingers hanno acquisito (o rubato) la Gnosis, un oggetto speciale detenuto esclusivamente da un dio elementale per gli arconti Anemo, Geo ed Electro (gli arconti sono divinità elementali). Oltre a ciò, il Fatui ha seminato turbolenze in varie regioni. Ad esempio, hanno esacerbato un conflitto a Inazuma fornendo false informazioni al suo leader. Anche gli agenti Fatui generici appaiono spesso nel gioco come nemici che puoi combattere.

Chi sono gli Araldi Fatui?

I Fatui Harbingers sono un alto consiglio di 11 combattenti che si sono fatti strada ai livelli più alti della leadership sotto la Tsaritsa. Sono noti per sfruttare i loro poteri elementali attraverso un oggetto chiamato Delusion, un mezzo prodotto artificialmente per sfruttare i poteri elementali. (Nel mondo di Teyvat, gli dei in genere conferiscono poteri elementali ai giocatori sotto forma di talismani chiamati Visioni, ma gli Araldo hanno creato artificialmente questi poteri attraverso metodi dubbi.) Nei precedenti combattimenti contro i boss per Araldo come Childe o Signora, i giocatori possono vedere esercitano un potere straordinario e si trasformano in mostruose nuove forme di se stessi.

Immagine: Hoyoverse

Abbiamo sentito parlare di alcuni degli Araldo durante le nostre avventure a Teyvat attraverso storie e missioni. I fan hanno anche sottolineato che i loro nomi corrispondono a personaggi e archetipi di una forma del primo teatro italiano chiamata “commedia dell’arte”, che allude al ruolo che ciascuno svolgerà durante il resto della storia del gioco. Inoltre, il personaggio giocabile Childe funge da collegamento principale con gli Araldo, dal momento che ha svolto un ruolo importante in alcune missioni principali.

Ecco cosa sappiamo di ciascuno di essi:

Childe (Tartaglio) : Il più famoso degli Araldo, Childe è il membro più giovane. Lo incontriamo per la prima volta a Liyue e scopriamo che c’è lui dietro un piano per risvegliare un mostro marino che minaccia la sicurezza del porto di Liyue. Nonostante tutto ciò che accade, è un amico sia del Geo Archon che del Viaggiatore e tiene profondamente alla sua famiglia.

: Il più famoso degli Araldo, Childe è il membro più giovane. Lo incontriamo per la prima volta a Liyue e scopriamo che c’è lui dietro un piano per risvegliare un mostro marino che minaccia la sicurezza del porto di Liyue. Nonostante tutto ciò che accade, è un amico sia del Geo Archon che del Viaggiatore e tiene profondamente alla sua famiglia. Pierro (Il giullare): Pierro è stato il primo Araldo ed è il leader del gruppo. Nel trailer, si siede a capotavola. È una figura misteriosa ed è quello che ferma i litigi degli altri membri.

Pierro è stato il primo Araldo ed è il leader del gruppo. Nel trailer, si siede a capotavola. È una figura misteriosa ed è quello che ferma i litigi degli altri membri. Scaramouche (Balladeer): Scaramouche non appare nel recente trailer, ma ha incontrato il Viaggiatore nella quest Electro Archon. Negli eventi del gioco, Yae Miko gli scambia la Gnosi dell’Electro arconte in cambio della vita del Viaggiatore. Si dice anche che sia un personaggio giocabile.

Scaramouche non appare nel recente trailer, ma ha incontrato il Viaggiatore nella quest Electro Archon. Negli eventi del gioco, Yae Miko gli scambia la Gnosi dell’Electro arconte in cambio della vita del Viaggiatore. Si dice anche che sia un personaggio giocabile. Signora (Rosalyne-Kruzchka Lohefalter) : Membro particolarmente ambizioso, la signora muore negli eventi del litigio politico a Inazuma. Era responsabile della raccolta della Gnosi dall’Anemo e dal Geo Archon.

: Membro particolarmente ambizioso, la signora muore negli eventi del litigio politico a Inazuma. Era responsabile della raccolta della Gnosi dall’Anemo e dal Geo Archon. Arlecchino (Il Fante): Nel teaser, Arlecchino sembra essere il più sconvolto per la morte della signora e chiama alcuni di loro “uomini d’affari senza cuore”. È orfana ma si sa poco di lei.

Nel teaser, Arlecchino sembra essere il più sconvolto per la morte della signora e chiama alcuni di loro “uomini d’affari senza cuore”. È orfana ma si sa poco di lei. Pulcinella (Gallo): Nel teaser vediamo un personaggio dalla piccola figura e dal naso lungo di nome Pulcinella che annuncia il raduno per il funerale. Non sappiamo molto di lui, ma sembra mantenere un buon rapporto con Childe e si prende cura della famiglia di Childe mentre lavora all’estero.

Nel teaser vediamo un personaggio dalla piccola figura e dal naso lungo di nome Pulcinella che annuncia il raduno per il funerale. Non sappiamo molto di lui, ma sembra mantenere un buon rapporto con Childe e si prende cura della famiglia di Childe mentre lavora all’estero. Pantalone (Registratore): Nelle sue osservazioni, Childe descrive Pantalone come un uomo con “piani grandiosi alimentati da pura ambizione”. Sembra anche gestire le finanze dei Fatui.

Nelle sue osservazioni, Childe descrive Pantalone come un uomo con “piani grandiosi alimentati da pura ambizione”. Sembra anche gestire le finanze dei Fatui. Il Dottore (Il Dottore) : Il Dottore cade nell’archetipo dello “scienziato pazzo”. Appare nel manga e da ciò sappiamo che ha eseguito esperimenti sgradevoli su cittadini ignari a Mondstadt. È stato anche descritto come interessato alla ricerca sulle Ruin Guards che punteggiano il paesaggio di Teyvat.

: Il Dottore cade nell’archetipo dello “scienziato pazzo”. Appare nel manga e da ciò sappiamo che ha eseguito esperimenti sgradevoli su cittadini ignari a Mondstadt. È stato anche descritto come interessato alla ricerca sulle Ruin Guards che punteggiano il paesaggio di Teyvat. Capitano: Sebbene tutti gli Araldo siano potenti, Childe nota l’abilità di Capitano sul campo di battaglia e aspira a dimostrargli il suo valore.

Sebbene tutti gli Araldo siano potenti, Childe nota l’abilità di Capitano sul campo di battaglia e aspira a dimostrargli il suo valore. Sandrone (Marionetta): Non sappiamo molto di lei, ma sembra essere una burattinaia.

Non sappiamo molto di lei, ma sembra essere una burattinaia. Columbina (Damselette): Nel teaser vediamo Damselette sdraiata sulla tomba della signora. Anche in questo caso non sappiamo molto, ma Childe sembra diffidare del suo potere.

Se vuoi solo guardare i disegni, ecco un’immagine di tutte le rivelazioni con le loro foto etichettate:

Perché sono tutti così eccitati?

Finora, i Fatui Harbingers sono stati un gruppo minaccioso e abbastanza sconosciuto nel mondo del gioco. Hanno giocato un ruolo enorme, ma hanno lavorato in gran parte dall’ombra.

Questo teaser trailer, che è arrivato apparentemente dal nulla, li ha mostrati tutti in una volta. È un’enorme rivelazione con molti nuovi personaggi, e questa è una comunità nota per pubblicizzare quasi ogni nuova versione di un singolo personaggio. Le persone stanno già realizzando fan art e meme relativi all’annuncio. (Oh, e molti degli Araldo Fatui sono caldi, quindi neanche questo fa male.)