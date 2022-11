I fan più attenti hanno notato alcuni personaggi sorprendenti che si uniscono al cast del film di Super Mario Bros

Il film di Super Mario Bros sembra inserire ancora più personaggi dei precedenti giochi di Mario e Donkey Kong, inclusi alcuni che non si vedevano da molto tempo. Nel secondo trailer del film, le persone hanno notato Funky Kong e Kiddy Kong presenti nei momenti finali del trailer, e Pauline seduta sullo sfondo di un nuovo poster.

A partire da Pauline, l’immagine si svolge a Brooklyn, il che potrebbe potenzialmente suggerire che lei e Mario abbiano una relazione prima che lui entrasse nel Regno dei Funghi. Nel gioco arcade originale di Donkey Kong, erano una coppia, ma da allora sembrano essere citati più come soci in affari nella serie Mario vs. Donkey Kong, e Pauline non mostra alcun ricordo di chi sia Mario in Super Mario Odyssey. Potrebbero essere solo amici Il film di Super Mario Bros prima che Mario e Luigi scompaiano, ma non abbiamo alcun indizio reale al momento della stesura di questo documento. Non abbiamo motivo di credere che si trovi a New Donk City o che il posto esista nel film, quindi potrebbe avere solo una posizione governativa nella casa originale di Mario e Luigi.