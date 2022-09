I fan hanno scoperto un problema tecnico nel giocare ad Halo Infinite in modalità cooperativa a schermo diviso

Nel recente aggiornamento mensile di Halo Infinite, è stato annunciato che il supporto cooperativo a schermo diviso per il gioco è stato annullato da 343 Industries. Riguardo a questa cancellazione, lo studio ha dichiarato: “Al fine di migliorare e accelerare lo sviluppo del servizio live in corso e per rispondere meglio al feedback dei giocatori e agli aggiornamenti sulla qualità della vita, abbiamo riallocato le risorse dello studio e non stiamo più lavorando sulla co-op a schermo diviso della campagna locale .” Tuttavia, ora i fan hanno trovato il modo di sfruttare un glitch per accedere a questa modalità.

La modalità cooperativa a schermo diviso è considerata un punto fermo della serie Halo e anche uno dei motivi per cui la serie ha raggiunto una popolarità universale nei giochi e nella cultura pop più ampia. Delusi dagli sviluppatori, i fan della serie hanno preso in mano la questione e hanno scoperto un problema tecnico che li avrebbe aiutati ad accedere alla sezione cooperativa a schermo diviso di Halo Infinite. Il processo di questo problema tecnico è stato spiegato tramite un Tweet di Halo Creation, una community francese di Halo incentrata sulle creazioni dei fan. A partire da ora, il problema tecnico funziona ancora per Xbox Series X e S. Hanno attribuito la scoperta di questo problema tecnico a @Zeny_IC.