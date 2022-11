I fan hanno parlato: Sprigatito è l’antipasto più popolare secondo il sondaggio Famitsu

Ogni nuova generazione di Pokémon include tre adorabili nuovi Pokémon iniziali. I Pokémon iniziali sono sempre aggiunte iconiche al franchise, in quanto sono essenzialmente il volto di ogni singola generazione. I Pokémon iniziali sono sempre in competizione l’uno con l’altro per il più carino o il più forte del gruppo, e nella community tende sempre a esserci uno straordinario. Per Scarlet e Violet, questo popolare Pokémon sembra Sprigatito. Secondo un sondaggio di Famitsu, comunque.

Famitsu ha condotto un sondaggio dal 9 novembre all’11 novembre che ha chiesto ai lettori di diversi aspetti di Scarlet e Violet. Una di queste domande riguardava chi i giocatori avevano in programma di scegliere come loro Pokémon iniziale. Anche se questa potrebbe non essere la domanda definitiva per giudicare quanto sia popolare un Pokémon, mostra comunque come i giocatori sono attratti da un certo antipasto. Nel caso di Scarlet e Violet, i lettori intervistati da Famitsu hanno votato a favore di Sprigatito, con il 40,68% dei lettori che ha preferito il felino a Fuecoco e Quaxly.

Famitsu ha anche scoperto che la maggior parte dei giocatori ha deciso di acquistare Pokémon Violet piuttosto che Pokemon Scarlet, con il 42,74% dei lettori intervistati che ha scelto Violet rispetto al 27,60% che ha scelto Scarlet. Il 24,69% dei lettori ha effettivamente scelto entrambi i giochi. La maggior parte dei giocatori sembrava anche preferire Miraidon a Coraidon, con il 66,25% dei lettori che sperava di cavalcare Miraidon come cavalcare Pokémon su Coraidon.

Non sorprende che Sprigatito abbia dominato la community come brillante antipasto della generazione 9. Questo simpatico e tenero gatto è destinato a fare colpo anche nella scena competitiva, poiché la sua evoluzione Meowscarada ha l’abilità nascosta Protean. Tuttavia, non lasciare che questa notizia offuschi i punti di forza di Fuecoco o Quaxley. Questi due Pokemon hanno ciascuno i propri punti di forza e di debolezza unici e tutti e tre i principianti saranno una grande risorsa per il tuo viaggio attraverso Paldea.