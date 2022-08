I fan di Xenoblade Chronicles 3 vogliono vedere un remaster per Switch di Chronicles X

Xenoblade 3 è un gioco di ruolo trascendente e il suo successo critico ha portato molti fan di Xeno di lunga data a pensare al futuro della serie. Ci sono molti posti in cui i giochi Xeno potrebbero andare, dalle nuove avventure alla rivisitazione delle versioni classiche.

Il membro di ResetEra MrMegaMill si è rivolto al popolare forum di gioco per chiedere ai fan cosa vogliono dopo dalla serie. Il loro sondaggio include tre diverse opzioni: un remake dell’originale Xenogears, un remaster di Xenosaga o Xenoblade Chronicles X e un gioco nuovo o riavviato. Al momento della stesura di questo articolo, la seconda opzione è in testa al sondaggio. Gli elettori vogliono vedere Xenosaga o Chronicles X con una nuova mano di vernice.

Entrambe sono buone scelte per potenziali remaster. Xenosaga Episode I compie 20 anni a questo punto, essendo stato inizialmente lanciato su PS2 nel 2002. Chi ha familiarità con la sequenza temporale di Xenoblade Chronicles sa che X è finora slegato dal resto dei giochi: un personaggio DLC non canonico in Chronicles 2 è l’unico tessuto connettivo. In quanto tale, X potrebbe essere rimasterizzato senza preoccuparsi di rovinare la storia generale, anche se potrebbe anche essere un buon modo per legarlo canonicamente agli altri giochi.

C’è già un precedente per questo. Xenoblade Chronicles: Definitive Edition ha dimostrato che il gioco è ancora fantastico 10 anni dopo, ora alla sua terza incarnazione su Nintendo Switch. Ha anche introdotto Future Connected, un epilogo che delineava il “futuro” della serie. Un remaster di X potrebbe fare la stessa cosa per un gioco altrimenti non connesso nel franchise. Per lo meno, il sondaggio ResetEra dimostra che c’è un appetito per più giochi Xeno.

