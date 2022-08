I fan di World of Warcraft celebrano la loro fazione preferita con #MightofNightElves

Da allora, gli elfi della notte fanno parte dell’universo di Warcraft Warcraft 3, e sono la fonte di tutta la specie elfica. Sono una delle fazioni più popolari Mondo di Warcraft, e hanno una ricca storia e tonnellate di tradizioni che i fan possono esaminare ed esplorare. Ma anche la fazione è stata trattata duramente negli anni passati, poiché la civiltà ha lottato per mantenere una casa nel turbolento mondo di Azeroth.

Con il Dragonflight espansione attualmente in alpha, i fan sperano in un risultato migliore per gli Elfi della Notte. Ma recentemente il testo estratto dai dati dal Dragonflight alpha ha inviato increspature nel fandom, poiché suggerisce che potrebbero esserci altre tragedie in arrivo. Vale a dire, che Malfurion Stormrage possa essere messo su un autobus metafisico per le Shadowlands, separandolo di nuovo! – dal suo amore, Tyrande Whisperwind. I due non hanno avuto molta pace o sviluppo reale del personaggio insieme – e potrebbero non esserlo, se la storia attualmente nei reami di prova dovesse avverarsi.

La storia è, ovviamente, soggetta a cambiamenti; poiché è in alfa, nulla è scolpito nella pietra. E un gruppo di fan appassionati si è rivolto ai social media per condividere il loro amore per gli Elfi della Notte nella speranza che possano aiutare a illuminare un percorso più luminoso per i loro amati personaggi.

Ammatice, un artista russo, ha avviato #MightofNightElves su Twitter nel tentativo di raccogliere sostegno per la fazione. E i fan hanno utilizzato l’hashtag per condividere fan art e cosplay impressionanti. “Ho iniziato a suonare nel 2008 quando mio fratello ha impostato il Crociata ardente espansione”, ha detto Ammatiche a Polygon tramite messaggi di Twitter. “Ricordo ancora quel momento in cui ho visto Teldrassil con la musica in sottofondo.”

Ammatice era attratta dai bellissimi elfi e dalle loro magiche creature della foresta, e questo l’ha ispirata a creare fan art della fazione. “È incredibile come gli Elfi della Notte siano costituiti da idee diverse”, ha detto. “L’architettura e lo stile di vita che combina l’antica Grecia e gli stili asiatici, il culto della Dea e della Natura, un esercito di Sentinelle simile a un’amazzone, speciali distaccamenti di Guardiani, aristocratici ossessionati dalla magia e dal potere. Tante idee sorprendenti, a volte opposte, che si combinano perfettamente l’una con l’altra”.

Anche Drekky, artista russo e fan di Night Elf, ha condiviso il loro apprezzamento con Polygon. “Incontro con gli Elfi della Notte Warcraft 3 mi ha fatto innamorare di loro all’istante!” hanno detto tramite messaggi di Twitter. “Hanno incorporato tutto ciò che amo delle razze fantasy, con le loro stravaganti foreste, un mix di magia arcana e druidica e un’interessante società matriarcale, qualcosa che non mi sarei mai aspettato di vedere allora. Ho passato ore e ore a giocare a Night Elves in quei giorni, interpretando i miei scenari RP dei gloriosi Kaldorei e dei loro amici animali.

Per questi fan, guardare la storia degli Elfi della Notte avanzare Mondo di Warcraft ha avuto alti e bassi. L’incendio di Teldrassil fu un disastroso minimo; l’evento della storia includeva il genocidio del popolo degli Elfi della Notte e l’incendio della loro casa dell’Albero del Mondo, ed è stato in gran parte rappresentato attraverso gli occhi degli autori. Non c’è stata una vera giustizia per Teldrassil e una recente miniera di dati suggerisce che gli Elfi della Notte potrebbero subire più perdite in futuro. Sebbene tutti i contenuti alpha siano soggetti a modifiche, alcuni giocatori sono pessimisti.

“Shadowlands si è interrotto sulla nota del rinnovamento, ed è qui che mi aspettavo che la storia andasse a finire: un periodo di pace e ripristino per il tipo degli elfi della notte”, afferma Lemongrace, artista e giocatore della comunità di World of Warcraft. “Invece siamo quasi scherniti con più sconfitte. Legion è stato il momento in cui il contenuto degli elfi della notte ha raggiunto il culmine per me, e mentre alcune decisioni prese all’epoca sono state discusse a lungo nelle comunità degli elfi della notte, penso ancora che sia stato un piacere giocarci come un elfo [Night Elf] giocatore. Dire che è stata una discesa da lì è dirlo gentilmente.

“Voglio che Blizzard apprezzi questa razza stravagante di elfi matriarcali magici e selvaggi, pieni di culture diverse e amore per la natura, qualcosa che ha riunito così tanti queer, donne e POC!” scrive Drekky. “Voglio che Blizzard li ami e li ami, condividendo un po’ di quell’amore nel gioco per una volta da allora Warcraft III.”

Lemongrass e altri che stanno condividendo opere d’arte tramite #MightofNightElves, sono d’accordo. Come dice lei, “Molti dei giocatori di elfi notturni che ho incontrato durante il mio viaggio in WoW sono stati alcune delle persone più appassionate con un profondo legame con i loro personaggi e la storia, e la razza che hanno creato ha ispirato così tanto la creatività lavora e ha incantato le persone per anni — questo mi piace degli elfi notturni e della comunità di nelf. Vorrei solo che condividessero questa passione con noi e ascoltassero i feedback sulla direzione della storia”.