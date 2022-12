I fan di Pokémon Scarlet e Violet sono sconcertati da un misterioso Pokémon gorilla: potrebbe essere un DLC?

Pokémon Scarlet e Violet sono usciti da diverse settimane e i fan sono già affamati di ulteriori aggiornamenti su cosa potrebbero fare per altre avventure nella regione di Paldea. Un mistero che i fan stanno cercando di risolvere è un misterioso Pokémon simile a un gorilla che appare in varie immagini nei giochi. Non assomiglia a Slaking o a qualsiasi altro Pokémon che puoi trovare nella regione di Paldea, e i fan sono curiosi di sapere se questo potrebbe essere un Pokémon che verrà rilasciato in una prossima espansione per Scarlet e Violet.

Le immagini sono state condivise da una manciata di fan che stavano sfogliando i libri Scarlet e Violet, una ripartizione di Area Zero, un luogo in cui i Pokémon Paradox del passato o del futuro vagavano liberamente. L’Area Zero al centro della regione di Paldea è una delle aree finali che i giocatori sbloccano nel gioco, dando ai giocatori l’accesso ad alcuni Pokémon potenti e difficili da trovare. Durante l’esplorazione di quest’area, il Pokémon gorilla non è tra quelli che puoi trovare nell’Area Zero o nella regione di Paldea.

Non sono sicuro che questa pagina del libro #PokemonScarletViolet stia dicendo che i Pokémon disegnati qui provenissero originariamente dall’area zero o meno, ma hai notato che tutti questi sono Pokémon che abbiamo visto tranne quello che sembra essere un Gorilla ?! È un mon tagliato o un mon DLC?! Uno schiaffo? pic.twitter.com/JKGHwwyRHF — SoulSilverArt (@soulsilverart) 28 novembre 2022

Alcuni giocatori hanno sostenuto che potrebbe essere uno Slaking che si muove, ma altri hanno condiviso le immagini di Slaking che cammina nell’ultimo gioco Pokémon Snap. I modelli complessivi non si allineano esattamente per questo, suggerendo potenzialmente l’arrivo di un altro Pokémon Paldea o un imminente Pokémon Paradox che i giocatori devono ancora scoprire, potenzialmente uno per Slaking.

In questo momento, i giocatori non hanno una risposta a questo mistero se non inserirla in una futura espansione. Ci aspettiamo che la sequenza temporale di questa espansione senza preavviso di Scarlet and Violet segua gli stessi passi del gioco principale precedente, Sword and Shield. La prima espansione per Sword and Shield verrà rilasciata a giugno, quindi i giocatori possono aspettarsi di ricevere un’espansione nell’estate del 2023. Se lo facessimo, potremmo scoprire la verità dietro questo misterioso Pokémon gorilla e da dove proviene.