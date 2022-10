I fan di Overwatch 2 non sono contenti del negozio e dei cosmetici del gioco

Overwatch 2 ha avuto la sua parte di inciampi di alto profilo nella sua settimana di lancio, ma ora che i giocatori stanno finalmente entrando nel gioco, molti non sono contenti di ciò che stanno vedendo. I giocatori continuano a infastidirsi per i cosmetici del gioco, in particolare quanto sono costosi e cosa ottengono per il prezzo.

Tra i più grandi cambiamenti con cui Blizzard ha fatto Sorvegliare 2 sta adattando il gioco a un modello free-to-play. Anche se questo è un cambiamento previsto – e richiesto di frequente – Blizzard è relativamente nuovo per il negozio rotante e i modelli di Battle Pass per i quali è stato adottato Sorvegliare 2. Alcuni dolori crescenti erano inevitabili, sia per Blizzard che per il suo pubblico, e i giocatori stanno sicuramente facendo conoscere quei dolori.

Dopo il ripristino settimanale del negozio del gioco per la prima volta martedì, i giocatori sono diventati rapidamente frustrati nel vedere i prezzi che Blizzard chiedeva per alcuni Overwatch 2Le pelli meno fantasiose. Una skin è (leggermente poco caritatevole) fondamentalmente solo “Baptiste ma blu” e costa 1.000 monete (equivalenti a circa $ 10). Per i giocatori che non vogliono pagare, guadagnare un massimo di 60 Overwatch Coins a settimana attraverso una serie di sfide significa che ci vorrebbero almeno 17 settimane per sbloccare quel particolare cosmetico.

Immagine: Blizzard Entertainment via Polygon

Sebbene questi siano il tipo di skin su cui prosperavano le loot box del gioco originale, vedere prezzi che possono essere tradotti in importi in dollari reali (o una macinatura di un mese) ora dà ai giocatori un colpo di frusta. Inoltre, una skin “cattiva” che ruota nel negozio sarà sempre fonte di frustrazione per i giocatori, motivo per cui alcuni giochi scelgono di inserire skin più rare e di alta qualità su una rotazione settimanale, mentre le skin più semplici ed economiche arrivano e fuori tutti i giorni. Nel frattempo altri giochi, tipo League of Legends, rendi quasi tutte le pelli acquistabili in ogni momento.

Anche la qualità della pelle è un problema che Blizzard probabilmente sentirà più acutamente ora che Overwatch è un franchise free-to-play. Questo non vuol dire questo Overwatch 2Le skin sono brutte, ma piuttosto che non è un gioco costruito per mostrare ai giocatori quanto sia bella la skin che possiedono. Mentre altri giochi incentrati sull’estetica come Lega, Dota 2o Fortnite sono in terza persona, Overwatch 2Il gameplay in prima persona di è fondamentalmente in opposizione con l’idea di mostrare la tua pelle appariscente. Altri giocatori possono goderselo e potrebbe anche fargli desiderare di acquistarlo, ma cosa ne ricava il giocatore che ha già speso soldi?

Questo è un problema simile per altri giochi FPS come valoroso o Counter-Strike: offensiva globale, ma quei giochi lo aggirano rendendo le pistole che i giocatori impugnano le stelle dello spettacolo. Lo svantaggio per valoroso giocatori è che il suo le skin delle armi sono sul lato più costoso della scala F2P, ma sono anche estremamente dettagliate e vengono utilizzate molte volte durante ogni partita.

Immagine: Blizzard Entertainment via Polygon

Queste armi possono anche essere raccolte sia dai nemici che dagli alleati, il che continua a raggiungere l’eterno obiettivo dello sviluppatore di rendere i cosmetici la loro migliore pubblicità, senza includere contenuti extra che il giocatore che effettua l’acquisto non potrà apprezzare. Nel frattempo, Overwatch 2Le skin dei personaggi sono facili da vedere per gli avversari e i compagni di squadra, ma le armi, le cose che i giocatori possono vedere costantemente, non sono spesso la parte più interessante delle skin.

Niente di tutto questo per dirlo Overwatch 2Le skin e il negozio sono destinati a contenere solo skin costose e insoddisfacenti. È probabile che il sistema ottenga dozzine di modifiche e regolazioni silenziose sotto il cofano mentre Blizzard reagisce alle critiche dei fan, inclusa la creazione di cosmetici che enfatizzano diverse parti della pelle, comprese quelle che i giocatori possono vedere un po’ di più.

Ma fino a quando Blizzard non sarà in grado di regolare le sue microtransazioni free-to-play, non sorprende vedere i giocatori esprimere la loro frustrazione per l’ennesimo aspetto Overwatch 2.