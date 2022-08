I fan di Hearthstone sono molto sconvolti dalla nuova monetizzazione del gioco di carte, definendolo “pay to win”

Nel corso di quasi 10 anni, Hearthstone è diventato uno dei migliori giochi free-to-play in circolazione, in particolare per chiunque cerchi di giocare a un gioco di carte collezionabili virtuali su Android. Ha subito molti cambiamenti nel corso degli anni, ma la prossima espansione cambierà i campi di battaglia in un modo che ha lasciato molti giocatori sconvolti.

In sostanza, il modo in cui i soldi veri vengono spesi nel gioco sta cambiando. Fino a questo punto, gli acquisti in-game sono stati semplici, con denaro normale. A partire dall’aggiornamento 24.2 di Hearthstone alla fine di agosto, questi acquisti verranno invece effettuati con pietre runiche, una nuova valuta di gioco. Inoltre, Battlegrounds sta ottenendo il proprio pass stagionale: offre ricompense come esperienza e cosmetici, ma può essere acquistato solo utilizzando le nuove pietre runiche.

Questa modifica non è stata accolta bene da molti membri della comunità di Hearthstone. Diversi post sul subreddit del gioco sono pieni di delusione. Emergency_Variety179 ha condiviso la foto satirica che vedi sotto, prendendo in giro il modo in cui il gioco apparentemente nasconderà la quantità di denaro che i suoi giocatori stanno spendendo. Altri Redditor prendono in giro i “fanboy” che “pagheranno felicemente” la quota del pass stagionale che sarà introdotta nel prossimo aggiornamento.