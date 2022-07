I fan di Halo Infinite stanno preparando il premio Ultimate Challenge di questa settimana

Halo Infinite ha aggiunto una varietà di cosmetici sciocchi dal lancio, da un casco Cat Ears a un’intera gamma di articoli con Microsoft Clippy. Quelli potrebbero aver avuto una risatina dai fan, ma il premio Ultimate Challenge di questa settimana sta facendo ridere per i motivi sbagliati.

Un thread ResetEra di The_Iceman2288 non tira pugni: è intitolato “La ricompensa di Halo Infinite per aver completato tutte le 21 sfide questa settimana è così grave che deve essere vista per crederci”. La ricompensa stessa può essere vista di seguito, in un tweet dall’account ufficiale di Halo. La visiera anteriore Rakshasa Sapphire sembra piuttosto insignificante nell’immagine, con lo stesso colore opaco su tutta l’immagine. Come sottolinea Iceman, la ricompensa stessa è difficile da vedere nella foto (è la visiera intorno agli occhi del soldato) e inoltre, i giocatori non vedranno la ricompensa da soli mentre giocano poiché Halo Infinite è uno sparatutto in prima persona.